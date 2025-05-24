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Трамп, незважаючи на ризики, зірвав таємницю обміну полоненими в Україні - Politico

Віталій Кірсанов
24 травня 2025, 15:19
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Україна і Росія почали найбільший з початку повномасштабної війни обмін військовополоненими.
Трамп зірвав таємницю обміну полоненими
Трамп зірвав таємницю обміну полоненими / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, t.me / V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Перший етап охопив 390 полонених і мав пройти в суворій таємниці
  • Поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту

Незважаючи на найсуворішу секретність з боку України, президент США Дональд Трамп вирішив першим публічно заявити про великий обмін полоненими між Україною і РФ. При цьому на момент публікації цієї заяви обмін ще навіть не почався, тож сотні людей були під загрозою через дії американського лідера, пише Politico.

У п'ятницю Україна і Росія почали найбільший від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими - загалом заплановано звільнити 1000 осіб. Перший етап охопив 390 полонених і мав пройти в суворій таємниці. Сьогодні звільнили ще 307 українців. Але за кілька годин до початку першого обміну Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social своє повідомлення.

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"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???", - йшлося в повідомленні.

Однак на той момент обмін ще навіть не розпочався. Український чиновник на умовах анонімності прокоментував дії Трампа.

"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, тому що з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були занадто близько до ворога", - сказав він.

Україна тримала інформацію в секреті, побоюючись за безпеку 270 військових і 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю. Несподіване публічне оголошення викликало занепокоєння в Києві через ризик зриву операції або потенційної атаки з боку Росії, яка в минулому використовувала подібні можливості для маніпуляцій і дезінформації.

Незважаючи на цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умеров подякував Трампу за посередництво, зазначивши, що його участь допомогла розблокувати діалог, якого не було три роки.

На тлі звільнення полонених у Чернігові сотні родин зібралися в очікуванні, сподіваючись побачити своїх рідних. Радість і сльози зустрічей змішувалися з болем втрати і тиском невизначеності - не всі знайшли своїх близьких в автобусах з виснаженими, постарілими солдатами.

Україна продовжує готуватися до наступних етапів обміну, хоча Росія у відповідь завдала масованих атак, випустивши 250 дронів і 14 балістичних ракет.

Тим часом понад 8000 українців досі залишаються в російських в'язницях - і їхні сім'ї чекають, що наступна новина про звільнення стане не політичним постом, а справжнім кроком до свободи.

Обмін полоненими 1000 на 1000 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у п'ятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 було реалізовано. В Україну повернулися повернулися 390 громадян, серед яких захисники та цивільні.

Після цього очільник України вийшов із заявою, що на 24-те та 25 травня заплановані наступні етапи обміну полоненими. Окрім цього Зеленський пообіцяв повернути додому всіх українських громадян.

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Обмін полоненими 1000 на 1000

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умеров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладення угоди.

Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ поінформувала про роботу Об'єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура - спеціальні місця для прийому, команди медиків і фахівці з психологічної реабілітації.

19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватися винятково військових, а цивільних і дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - говорив Зеленський.

У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умерова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь.

Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Голова ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершено, і тепер справа за російською стороною.

У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може тривати кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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