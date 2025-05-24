Плачуть соціальні служби: Тодоренко показала, як жорстоко виховує дітей

Регіна Тодоренко розповіла про те, що вона вимила господарським милом рот 3-річній дитині.

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Тодоренко знущається над своїм молодшим сином / Колаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Коротко:

Тодоренко ображає молодшого сина

Що вона зробила з його ротом

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а тепер зрадниця України, вирішила господарським милом вимити рот своєму молодшому синові Мирославу.

Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, зробила вона це через те, що 3-річний син зрадниці, підбирає і їсть їжу, що впала на підлогу, а також різні предмети - іграшки, каміння. За це Тодоренко вирішила його покарати - помити рот із милом.

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Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я його благала: "Не їж з підлоги! Ну будь ласка!". Показувала відео з черв'яками, страшними бактеріями, розповідала про мікробів. Він слухав, кивав... і наступної миті навмисно підбирав що-небудь із підлоги", - заявила "мати-року".

Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко також погрожувала синові та залякала його до того, що дитина переживала, що їй буде боляче.

"Страх в очах дитини: "Мамо, буде боляче?". У відповідь мої погляди-блискавки і сухе: "Не знаю, але запам'ятається на все життя. Відкривай рота", - розповіла телеведуча.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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