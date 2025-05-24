Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Плачуть соціальні служби: Тодоренко показала, як жорстоко виховує дітей

Олена Кюпелі
24 травня 2025, 15:58
66
Регіна Тодоренко розповіла про те, що вона вимила господарським милом рот 3-річній дитині.
Тодоренко знущається зі свого молодшого сина
Тодоренко знущається над своїм молодшим сином / Колаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Коротко:

  • Тодоренко ображає молодшого сина
  • Що вона зробила з його ротом

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а тепер зрадниця України, вирішила господарським милом вимити рот своєму молодшому синові Мирославу.

Тодоренко намилила рот синові
Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, зробила вона це через те, що 3-річний син зрадниці, підбирає і їсть їжу, що впала на підлогу, а також різні предмети - іграшки, каміння. За це Тодоренко вирішила його покарати - помити рот із милом.

відео дня
Тодоренко намилила рот синові
Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я його благала: "Не їж з підлоги! Ну будь ласка!". Показувала відео з черв'яками, страшними бактеріями, розповідала про мікробів. Він слухав, кивав... і наступної миті навмисно підбирав що-небудь із підлоги", - заявила "мати-року".

Тодоренко намилила рот синові
Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко також погрожувала синові та залякала його до того, що дитина переживала, що їй буде боляче.

"Страх в очах дитини: "Мамо, буде боляче?". У відповідь мої погляди-блискавки і сухе: "Не знаю, але запам'ятається на все життя. Відкривай рота", - розповіла телеведуча.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.


Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Вас також може зацікавити:

Хто така Регіна Тодоренко?

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завершує "мирний договір": у Путіна розповіли, коли його передадуть Україні

РФ завершує "мирний договір": у Путіна розповіли, коли його передадуть Україні

17:42Війна
ЄС може відключити 20 банків РФ від SWIFT, а ціну на нафту знизити до $45 - ЗМІ

ЄС може відключити 20 банків РФ від SWIFT, а ціну на нафту знизити до $45 - ЗМІ

17:31Світ
У Києві Шахед влучив у квартиру військового, який тільки повернувся з фронту

У Києві Шахед влучив у квартиру військового, який тільки повернувся з фронту

17:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

"Не може бути вічною": що відбувається у шлюбі Матвієнко та Мірзояна

"Не може бути вічною": що відбувається у шлюбі Матвієнко та Мірзояна

Росія передасть Україні свій "мирний договір": Лавров назвав точний час

Росія передасть Україні свій "мирний договір": Лавров назвав точний час

Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

На Землі може статися масштабний блекаут: названо причину

На Землі може статися масштабний блекаут: названо причину

Останні новини

17:42

Ворог хоче розпочати масштабну битву на Херсонщині: експерт оцінив шанси РФ

17:42

РФ завершує "мирний договір": у Путіна розповіли, коли його передадуть Україні

17:31

ЄС може відключити 20 банків РФ від SWIFT, а ціну на нафту знизити до $45 - ЗМІ

17:05

Чому Дніпропетровськ став Дніпром: правда про перейменування міста і області

17:02

У Києві Шахед влучив у квартиру військового, який тільки повернувся з фронту

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
16:47

Який одяг не можна сушити на сонці: лайфхак, як не знищити речі після прання

16:46

"Мамо, я живий": військовий зворушив першою розмовою з мамою після року неволіФотоВідео

16:20

Чому 25 травня не можна прибирати і вишивати: яке свято і день ангела

16:00

Не 10 тисяч: скільки кроків справді потрібно проходити на день

Реклама
15:58

Плачуть соціальні служби: Тодоренко показала, як жорстоко виховує дітей

15:52

В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина

15:19

Трамп, незважаючи на ризики, зірвав таємницю обміну полоненими в Україні - Politico

15:03

Ростимуть як скажені: чим підгодувати огірки в травні та червні

14:54

McDonald's більше не по кишені українцям: що масштабно зросло в ціні

14:40

Хаотична забудова, каштани та меми: чим запам'яталися мери Києва часів незалежності

14:35

Яка буде погода у червні 2025: Укргідрометцентр поділився прогнозом

14:16

Чому не можна поливати город і сад вдень: експерти дали чітку відповідь

14:00

"Називали бичкою": учасниця Мастер Шеф розповіла про цькування на проекті за українську мову

13:55

Відбувся другий етап обміну полоненими 1000 на 1000: перші подробиціФото

13:51

Чим підгодувати розсаду помідорів, щоб вона була товстенька: найкращий засібВідео

Реклама
13:40

Росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині: що відповіли в ЗСУ

13:35

Де 3 відмінності між дівчатами: лише люди з "орлиним зором" побачать відповідь

13:30

Китайський гороскоп на завтра 25 травня: Щурам - нещасний випадок, Півням - образи

12:48

В Росії прогриміли вибухи: над важливим об'єктом клуби диму, людей евакуюють

12:47

Чому не можна спати в літаку: неочікуване пояснення стюардеси

12:02

Хто може ніколи не знімати капелюха, а для кого це обов'язково: тонкощі етикету

11:59

Чи можна ставити пам’ятник на 2 людей, якщо хтось із подружжя ще живий: священник відповівВідео

11:38

Дві стіни не врятують: в ДСНС попередили українців, як захиститися від дронів РФ

11:34

Дрони знову влупили по важливому заводу в РФ: він критичний для виробництва БпЛА

11:04

Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

10:29

250 дронів і 14 балістичних ракет: РФ масовано атакувала Україну, постраждали 6 областейФото

10:08

Справжній смак Італії: як приготувати неймовірний пиріг із листів для лазаньїВідео

09:58

"Це їхній останній рік": у РФ залишається менше 4 місяців для прориву на фронті

09:31

Гороскоп Таро на завтра 25 травня: Скорпіонам - більше любові, Рибам - задоволення

09:30

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районівФото

09:09

Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

09:06

Гороскоп для Стрільців 2025-20228: Сатурн дасть зміни та нові можливостіВідео

08:46

"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в КиєвіФото

08:10

Три версії ліквідації ПортноваПогляд

07:44

Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по КиєвуФото

Реклама
07:10

Загадка для геніїв: треба за 21 секунду знайти 3 відмінності між козенятами

06:10

Орбан зі своїми шпигунськими перфомансами виглядає несмішним клоуномПогляд

05:50

Загадка для найгеніальніших: знайдіть один порожній кухоль за 5 секунд

05:25

Несподіваний гість: священник сказав, що робити, якщо в дім залетіла ластівка

04:56

Гороскоп на завтра 25 травня: Скорпіонам - запрошення, Водоліям - гарні новини

04:35

Як сказати українською "не ударить в грязь лицом": багато хто перекладає неправильноВідео

04:03

Ворог відновив штурмові дії на важливому напрямку: що доповіли в ЗСУ

03:32

"Призведе до катастрофи": Світан сказав, чому Україні не потрібне перемир'я

02:40

7 секунд на роздуми: лише найуважніші знайдуть пропущене число

02:30

Сотні Калібрів та Іскандерів: прогноз масованого удару РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти