РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Анна Ярославська
21 серпня 2025, 06:42оновлено 21 серпня, 07:16
На місці події працюють рятувальні служби.
РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, 126 окрема бригада сил ТРО

  • У Мукачевому прогриміли вибухи
  • Окупанти вдарили по території одного з підприємств

У ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби.

"Унаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби", - повідомила у Facebook Мукачівська міськрада.

У відомстві попросили зберігати спокій та не поширювати фото та відео з місця події з метою безпеки.

У міській раді Мукачева уточнили, що на місці ракетного удару спалахнула пожежа.

"У зв'язку з пожежею внаслідок ракетного удару рятувальники працюють на об'єкті. Просимо всіх щільно зачиняти вікна і без необхідності не виходити на вулицю! Залишайтеся в укриттях до відбою!", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Згідно з даними міськради, внаслідок російскьої атаки у Мукачевому постажадали 12 людей. До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися по допомогу самостійно.

На стаціонарному лікуванні перебуває п‘ятеро пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні.

"Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний", - йдеться у повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 20 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Моніторингові канали попереджали про велику загрозу ударів по Києву. Зазначалося, що ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети.

Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів і зліт Міг-31К з аеродрому в РФ. У повітрі фіксували швидкісні цілі.

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Місцева влада та поліція розповіли про наслідки атаки.

19 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у двох районах. Унаслідок удару РФ постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Закарпатье Мукачево Закарпатська область новини України війна Росії та України ракетний удар
