'Рій' Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Моніторингові канали попереджають про велику загрозу ударів по Києву. Ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети.
"Станом на 20:00 надійшла інформація щодо активної уваги ворога щодо столиці нашої країни. Ворог планує завдати комбінованого удару включати різні типи озброєння", - йдеться у повідомленні.
За даними monitoringwar, станом на 22:37 у межах повітряного простору України зафіксовано понад 125 ударних та імітаційних дронів.
"Повітряний бій із ворожими цілями буде до ранку, одразу про це попереджаю. Будьте максимально уважними, та дослухайтесь сигналів тривоги у своїх регіонах", - йдеться у повідомленні.
Також вже було відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ. До того ж росіяни почали вивід кораблів-ракетоносіїв. Перший корабель вже вивели в акваторію Чорного моря. Існує загроза пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр".
Повітряні сили ЗСУ підтвердили наявність ворожих "Шахедів" у небі над Херсонською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Кіровоградською, Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською та Київською областями. Також в напрямку Києва зі сходу вже долітають дрони.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що поблизу Києва вже є ворожі дрони.
"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - зазначив він.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що росіяни зовсім не планують завершувати війну.
"Щось росіяни банально продовжують тактику війни і взагалі немає ознак, що готові на щось. Важливо - по фронту в них низка провалів. Силам оборони вдалося дещо на Сході", - заявив він.
Новина доповнюється...
