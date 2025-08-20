'Рій' Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

Моніторингові канали попереджають про загрозу ворожих обстрілів. У небі над Україною зафіксовано вже 125 "Шахедів".

РФ атакувала Україну Шахедами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Моніторингові канали попереджають про велику загрозу ударів по Києву. Ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети.

"Станом на 20:00 надійшла інформація щодо активної уваги ворога щодо столиці нашої країни. Ворог планує завдати комбінованого удару включати різні типи озброєння", - йдеться у повідомленні.

За даними monitoringwar, станом на 22:37 у межах повітряного простору України зафіксовано понад 125 ударних та імітаційних дронів.

"Повітряний бій із ворожими цілями буде до ранку, одразу про це попереджаю. Будьте максимально уважними, та дослухайтесь сигналів тривоги у своїх регіонах", - йдеться у повідомленні.

Також вже було відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ. До того ж росіяни почали вивід кораблів-ракетоносіїв. Перший корабель вже вивели в акваторію Чорного моря. Існує загроза пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр".

Повітряні сили ЗСУ підтвердили наявність ворожих "Шахедів" у небі над Херсонською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Кіровоградською, Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською та Київською областями. Також в напрямку Києва зі сходу вже долітають дрони.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: monitor

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що поблизу Києва вже є ворожі дрони.

"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - зазначив він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що росіяни зовсім не планують завершувати війну.

"Щось росіяни банально продовжують тактику війни і взагалі немає ознак, що готові на щось. Важливо - по фронту в них низка провалів. Силам оборони вдалося дещо на Сході", - заявив він.

