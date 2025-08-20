Рус
"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2025, 22:57
Моніторингові канали попереджають про загрозу ворожих обстрілів. У небі над Україною зафіксовано вже 125 "Шахедів".
Шахед
РФ атакувала Україну Шахедами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Моніторингові канали попереджають про велику загрозу ударів по Києву. Ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети.

"Станом на 20:00 надійшла інформація щодо активної уваги ворога щодо столиці нашої країни. Ворог планує завдати комбінованого удару включати різні типи озброєння", - йдеться у повідомленні.

За даними monitoringwar, станом на 22:37 у межах повітряного простору України зафіксовано понад 125 ударних та імітаційних дронів.

відео дня

"Повітряний бій із ворожими цілями буде до ранку, одразу про це попереджаю. Будьте максимально уважними, та дослухайтесь сигналів тривоги у своїх регіонах", - йдеться у повідомленні.

Також вже було відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ. До того ж росіяни почали вивід кораблів-ракетоносіїв. Перший корабель вже вивели в акваторію Чорного моря. Існує загроза пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр".

Повітряні сили ЗСУ підтвердили наявність ворожих "Шахедів" у небі над Херсонською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Кіровоградською, Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською та Київською областями. Також в напрямку Києва зі сходу вже долітають дрони.

'Рій' Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: monitor

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що поблизу Києва вже є ворожі дрони.

"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - зазначив він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що росіяни зовсім не планують завершувати війну.

"Щось росіяни банально продовжують тактику війни і взагалі немає ознак, що готові на щось. Важливо - по фронту в них низка провалів. Силам оборони вдалося дещо на Сході", - заявив він.

Новина доповнюється...

