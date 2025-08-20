Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Після української атаки: нафтопровід "Дружба" відновив роботу, деталі

Марія Николишин
20 серпня 2025, 09:18
226
В Угорщині сподіваються, що Україна не скоїть чергової атаки.
Після української атаки: нафтопровід 'Дружба' відновив роботу, деталі
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/szijjarto.peter

Головне із заяви Сіярто:

  • Нафтопровід "Дружба" відновив роботу
  • Транспортування нафти відбувається без перебоїв
  • Це має критичне значення для енергопостачання Угорщини

Нафтопровід "Дружба" вже відновив роботу після пошкодження. Транспортування нафти нібито знову відбувається без перебоїв. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"За останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини по трубопроводу "Дружба". Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки", - написав він.

відео дня

Сіярто додав, що, мовляв, сподівається на те, що Україна не буде здійснювати нових атак на "життєво важливому трубопроводі", який має критичне значення для енергопостачання Угорщини.

"Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на кабель, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна - не наша війна, ми повинні бути поза нею", - зауважив він.

Транзит нафти РФ нафтопроводом "Дружба"

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон раніше говорив, що перешкод для того, щоб Угорщина і Словаччина відмовилися від російської нафти, немає.

За його словами, Україна теоретично могла б самостійно припинити цей транзит. Але, на його думку, влада України побоюється це робити, тому що у відповідь Угорщина (Орбан) і Словаччина (Фіцо) можуть вжити заходів у відповідь.

Після української атаки: нафтопровід 'Дружба' відновив роботу, деталі
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Нафтопровід "Дружба" - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 серпня супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області.

18 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові також вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Читайте також:

Про персону: Петер Сіярто

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта новини Угорщини нафтопровід "Дружба"
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

11:03Політика
США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

10:13Війна
РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

10:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Останні новини

11:08

Питання не в красі: чим особливі зелені ковпачки на шинах в авто

11:03

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

10:37

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

10:13

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

10:12

"Отримав результати": Тарас Цимбалюк зробив зізнання про своє здоров'я

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:10

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

09:55

Не лише захоплення територій: ISW розкрили справжню ціль Кремля в Україні

09:18

Після української атаки: нафтопровід "Дружба" відновив роботу, деталі

09:06

Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

Реклама
08:40

"Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє

08:30

Згадували б 20 років: Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму

08:10

План Трампа по завершенню війни: що чекає на УкраїнуПогляд

07:41

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждаліФото

06:48

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

06:10

Зустріч Зеленського та Трампа: чого очікувати далі?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

05:20

Жінка заміжня чи одружена – як правильно: вчителька розставила усі крапки над "і"Відео

04:45

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

04:16

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивуєВідео

03:30

Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

Реклама
03:00

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

02:30

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію КремляВідео

02:12

Секрети ідеального блиску: чому фахівці радять мити авто ввечері, а не вдень

01:45

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

00:27

Виноград не родить: експерт поділився причинами та простими способами вирішенняВідео

00:15

Трамп після зустрічі з Зеленським намагався "зламати" позицію Орбана - Bloomberg

00:12

Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

19 серпня, вівторок
23:46

Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

23:17

"Далося не просто": Пресняков уперше зробив заяву про розлучення

23:16

Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

23:10

Третій арсенал в світі: чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддавВідео

22:17

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

21:45

Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа

21:37

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

21:05

Сигнал наближення біди: експерт пояснив, коли треба негайно зупинити авто

20:55

Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

20:47

В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

20:35

Фінансова стабільність чи творчість: яку енергетику має номер вашого будинку

Реклама
20:21

Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову - Axios

20:00

"Хто знає, чи зможемо завтра": чи можна по телефону розмовляти на цвинтаріВідео

19:57

США депортували перших українців попри обіцянки Трампа - що відомо

19:54

Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовтуВідео

19:17

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкоюВідео

19:10

Новий Будапештський меморандум у Вашингтоні: що хочуть нав'язати УкраїніПогляд

19:01

Загадкова біла "нитка" біля жовтка: чи можна їсти таке яйце

18:51

Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

18:48

Мирний договір чи "троянський кінь": нардеп розкрив деталі ініціативи Путіна

18:36

Кому доля усміхається найчастіше: ТОП-4 знаки, яким завжди щастить у житті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти