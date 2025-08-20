Після української атаки: нафтопровід 'Дружба' відновив роботу, деталі

В Угорщині сподіваються, що Україна не скоїть чергової атаки.

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/szijjarto.peter

Головне із заяви Сіярто:

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу

Транспортування нафти відбувається без перебоїв

Це має критичне значення для енергопостачання Угорщини

Нафтопровід "Дружба" вже відновив роботу після пошкодження. Транспортування нафти нібито знову відбувається без перебоїв. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"За останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини по трубопроводу "Дружба". Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки", - написав він.

Сіярто додав, що, мовляв, сподівається на те, що Україна не буде здійснювати нових атак на "життєво важливому трубопроводі", який має критичне значення для енергопостачання Угорщини.

"Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на кабель, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна - не наша війна, ми повинні бути поза нею", - зауважив він.

Транзит нафти РФ нафтопроводом "Дружба"

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон раніше говорив, що перешкод для того, щоб Угорщина і Словаччина відмовилися від російської нафти, немає.

За його словами, Україна теоретично могла б самостійно припинити цей транзит. Але, на його думку, влада України побоюється це робити, тому що у відповідь Угорщина (Орбан) і Словаччина (Фіцо) можуть вжити заходів у відповідь.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Нафтопровід "Дружба" - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 серпня супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області.

18 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові також вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

