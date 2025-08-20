Рус
Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Анна Ярославська
20 серпня 2025, 07:41оновлено 20 серпня, 08:20
У Сумській області під удар ворожих дронів потрапила Охтирка. Унаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, зокрема двоє дітей.
Атака безпілотників на Суми
У поліції показали наслідки атаки дронів на Сумщину

Коротко:

  • РФ атакувала дронами регіони України
  • На Сумщині є "прильоти" та постраждалі
  • В Одеській області під удар потрапила припортова інфраструктура

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області.

Місцева влада та поліція розповіли про наслідки атаки.

Атака на Сумщину

У Сумській області під удар ворожих дронів потрапила Охтирка. Унаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, зокрема двоє дітей.

Удар дронами-камікадзе по Охтирці окупанти завдали серед ночі, коли люди спали. Як повідомили в поліції Сумської області, у місті пошкоджено багатоквартирний і понад 10 приватних будинків.

"Цей цинічний обстріл укотре був спрямований проти мирного населення. Унаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, господарську споруду, гараж", - зазначили в поліції регіону.

На місця "прильотів" прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Фахівці оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали постраждалим.

  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
  • Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині
    Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині

Атака дронів в Одеській області

У ніч на 20 серпня Росія знову атакувала дронами Одеську область. Під ударом опинився Ізмаїльський район.

Пошкоджено припортову інфраструктуру, спалахнули пожежі, є постраждалий, повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ по Одеській області:

Скриншот

Як повідомили в ДСНС, унаслідок удару РФ по Одеській області спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

  • Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
    Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
  • Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
    Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
  • Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
    Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
  • Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
    Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
  • Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня
    Наслідки атаки РФ по Одеській області 20 серпня

54 рятувальники та 16 одиниць техніки брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний поїзд "Укрзалізниці" та місцева пожежна команда.

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - 'прильоти', пожежі та постраждалі
Шахеди - що про них відомо

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сершей Лисак, увечері 19 серпня ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Обійшлося без жертв і поранених.

Не припиняються удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Через удари страждали: Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину

"На жаль, загинула людина, ще одна - постраждала. 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні", - повідомив Лисак.

Крім багатоповерхівки, понівечені два приватні будинки. Обидва загорілися. Постраждав пожежний автомобіль.

Ще один дрон влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено три приватні будинки. Постраждалих немає.

Сили ППО знищили над областю чотири ворожі безпілотники.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину

У Зеленського прокоментували атаки

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував удари РФ по Одещині та Сумщини. За його словами, ці атаки потрібно завершувати.

"Чергові атаки росіян з повітря. Пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені цивільні будинки. Багато роботи в наших рятувальників. Ці атаки потрібно завершувати. В умовах, коли агресор говорить про бажання миру, його удари демонструють, що війну закінчувати рф не сильно поспішає", - написав він у Telegram.

"Посилення безпеки в повітрі, на землі і воді - наш пріоритет. Тиск на росію для завершення війни - також. Дякую рятувальникам, які зараз ліквідовують наслідки атак, за роботу та сміливість", - додав Єрмак.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

19 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у двох районах.

Унаслідок удару РФ постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Навіщо РФ обстрілює мирні міста України - думка експерта

Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що атаки армії РФ на міста - це не просто терор. На його думку, це спроба грубого рефлексивного управління.

"Вони хочуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Раніше, коли вони ще сумнівалися, чи можна зламати українців, били переважно по енергетиці. Наслідки були відчутні, але опосередковано. Тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу. Їм важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - упевнений Богданов.

