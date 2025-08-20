Тиск на Москву потрібно збільшувати: Зеленський злісно відреагував на атаку РФ

Головне із заяви Зеленського:
- Цієї ночі РФ запустила по Україні 60 дронів і балістичну ракету
- Все це – демонстративні удари, які підтверджують необхідність тиску на Москву
- Україні потрібні сильні гарантії безпеки
Цієї ночі країна-агресор Росія завдала удару по Україні. Загалом ворог запустив більш ніж 60 дронів і балістичну ракету. Про це написав президент Володимир Зеленський.
За його словами, через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років.
"У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться у повідомленні.
Мета російських атак
Зеленський наголосив, що все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою.
"Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - підсумував президент.
Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що Путін ще не швидко піде на припинення вогню, бо це — його головний аргумент.
За його словами, продовження війни, обстріли міст, атаки цивільних — це єдина перевага та можливість тиску для Путіна.
"Йти на припинення вогню для Путіна — це фактично (принаймні частково) визнати поразку. Бо він же починав війну не заради частини територій, а заради контролю над усією Україною. Тому йти на припинення вогню – це визнати, що він не досяг головної мети", - наголосив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Зазначається, що цей цинічний обстріл укотре був спрямований проти мирного населення.
В ніч на 19 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Полтавській області. Було зафіксовано влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Внаслідок удару РФ постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.
Крім того, 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Загалом було пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.
