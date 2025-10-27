Палає в тилу окупантів: ССО вдарили по складу пального та нафтобазі на Луганщині (відео)

Спецпризначенці вдарили дронами.

https://glavred.net/war/pylaet-v-tylu-okkupantov-sso-udarili-po-skladu-goryuchego-i-neftebaze-na-luganshchine-video-10709885.html Посилання скопійоване

Дрони ССО вдарили по складу ПММ та нафтобазі ворога / Колаж: Главред, фото: Мілітарний, ССО

Основні факти:

ССО атакували склади пального окупантів у Старобільську та Луганську

Ураження було нанесено в момент заповнення цистерн

Асиметричні удари по логістиці ворога - стратегія ССО

У ніч проти 27 жовтня українські Сили спеціальних операцій провели успішну атаку на тилові об’єкти армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

відео дня

Цілі ураження: Старобільськ і Луганськ

За даними ССО, удари були нанесені дронами по двох критично важливих об’єктах забезпечення ворога:

складу паливно-мастильних матеріалів у Старобільську;

нафтобазі в Луганську.

На оприлюдненому відео зафіксовано момент ураження складу саме тоді, коли цистерни були повністю заповнені. Це значно підсилило ефект вибуху та ускладнило ліквідацію наслідків для окупантів.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг, - йдеться в дописі.

Ці удари стали черговим прикладом ефективної тактики асиметричного тиску на тилові структури противника. Знищення логістичних вузлів, зокрема складів ПММ, суттєво ускладнює забезпечення російських військ на передовій.

Дивіться відео ураження

Яке слабке місце Росії - думка експерта

Як писав Главред, Ямальський газотранспортний вузол має ключове значення для енергосистеми Росії, адже через нього проходить близько 17 основних магістральних газопроводів, які постачають газ до центральних регіонів, зокрема Москви та області.

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ24", у разі ураження цього об’єкта столиця РФ та навколишні регіони можуть опинитися перед необхідністю запровадження суворих обмежень, насамперед щодо електроенергії та теплопостачання.

Експерт наголосив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного газу, тому пошкодження Ямальського вузла зробило б енергетичну систему країни надзвичайно вразливою.

Удари по росіянам - останні новини

Раніше Главред розповідав, що у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога - "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ.

Тим часом увечері 22 жовтня в російському місті Копейськ Челябінської області пролунали вибухи. Потужна пожежа спалахнула на заводі "Пластмас", де виготовляють боєприпаси та вибухові речовини.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

Інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред