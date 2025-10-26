У Росії лунають вибухи: під атакою військові аеродроми

Аеродроми зазнають ударів одночасно в кількох регіонах Росії.

Росія здригається від вибухів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

У Росії лунають вибухи

Під атакою дронів військові аеродроми

У неділю, 26 жовтня, військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунають у Московській області. Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко.

Відомо, що аеродроми атакують одразу у кількох регіонах.

Вибухи на аеродромах у Росії також підтвердив Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на аеродромі у Московській області базуються Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3.

Крім цього, Цаплієнко повідомив, що атака дронів триває на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга" Калузької області.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що армії РФ нібито вдалося знищити безпілотник, який летів на столицю країни-агресора.

Літаки Ту, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Якими літаками Росія атакує Україну

Літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 (несуть ракети Х-101/Х-555);

бомбардувальники Ту-22М3 (несуть крилаті ракети Х-22);

винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31К (несе ракету "Кинджал").

Раніше спецпідрозділ "Аратта" Головного управління розвідки Міноборони України повідомив, що Путін готується до нових хвиль атак проти України.

Інтенсивні будівельні роботи на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ свідчать про підготовку росіян до чергових масованих ракетних ударів по території України, зазначають українські розвідники. За даними ГУР, саме з цієї авіабази здійснюються масштабні атаки.

Вибухи на території Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

Раніше в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

