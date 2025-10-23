Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

У ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії - уражено стратегічні цілі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ:

Сили оборони успішно атакували Рязанський НПЗ, що є одним із найбільших в центральній частині Росії

Крім того, знищено склад БК ворога в Бєлгородській області

У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога — "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у районі цілі пролунали потужні вибухи, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

За даними Генерального штабу ЗСУ, це підприємство, що належить компанії "Роснєфть", є одним із найбільших у центральній частині Росії й має потужності для переробки понад 17 мільйонів тонн нафти щороку.

Його діяльність є ключовою для постачання пального російським військовим підрозділам та підтримки логістики армії, тож виведення частини потужностей із ладу суттєво послаблює можливості РФ у веденні бойових дій.

"Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів. Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України, триває", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Карта розташування рсоійських НПЗ / Інфографіка: Главред

Яке слабке місце Росії - думка експерта

Як писав Главред, Ямальський газотранспортний вузол має ключове значення для енергосистеми Росії, адже через нього проходить близько 17 основних магістральних газопроводів, які постачають газ до центральних регіонів, зокрема Москви та області.

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ24", у разі ураження цього об’єкта столиця РФ та навколишні регіони можуть опинитися перед необхідністю запровадження суворих обмежень, насамперед щодо електроенергії та теплопостачання.

Експерт наголосив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного газу, тому пошкодження Ямальського вузла зробило б енергетичну систему країни надзвичайно вразливою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США скасували ключове обмеження на використання Україною окремих далекобійних ракет, отриманих від західних партнерів. Це рішення відкриває Києву можливість активніше завдавати ударів по цілях на території Росії та посилювати тиск на Кремль, повідомляє The Wall Street Journal.

Тим часом увечері 22 жовтня в російському місті Копейськ Челябінської області пролунали вибухи. Потужна пожежа спалахнула на заводі "Пластмас", де виготовляють боєприпаси та вибухові речовини.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

