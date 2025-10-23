Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

Юрій Берендій
23 жовтня 2025, 15:31
444
У ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.
Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії
Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії - уражено стратегічні цілі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ:

  • Сили оборони успішно атакували Рязанський НПЗ, що є одним із найбільших в центральній частині Росії
  • Крім того, знищено склад БК ворога в Бєлгородській області

У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога — "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у районі цілі пролунали потужні вибухи, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

відео дня

За даними Генерального штабу ЗСУ, це підприємство, що належить компанії "Роснєфть", є одним із найбільших у центральній частині Росії й має потужності для переробки понад 17 мільйонів тонн нафти щороку.

Його діяльність є ключовою для постачання пального російським військовим підрозділам та підтримки логістики армії, тож виведення частини потужностей із ладу суттєво послаблює можливості РФ у веденні бойових дій.

"Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів. Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України, триває", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії
Карта розташування рсоійських НПЗ / Інфографіка: Главред

Яке слабке місце Росії - думка експерта

Як писав Главред, Ямальський газотранспортний вузол має ключове значення для енергосистеми Росії, адже через нього проходить близько 17 основних магістральних газопроводів, які постачають газ до центральних регіонів, зокрема Москви та області.

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ24", у разі ураження цього об’єкта столиця РФ та навколишні регіони можуть опинитися перед необхідністю запровадження суворих обмежень, насамперед щодо електроенергії та теплопостачання.

Експерт наголосив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного газу, тому пошкодження Ямальського вузла зробило б енергетичну систему країни надзвичайно вразливою

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США скасували ключове обмеження на використання Україною окремих далекобійних ракет, отриманих від західних партнерів. Це рішення відкриває Києву можливість активніше завдавати ударів по цілях на території Росії та посилювати тиск на Кремль, повідомляє The Wall Street Journal.

Тим часом увечері 22 жовтня в російському місті Копейськ Челябінської області пролунали вибухи. Потужна пожежа спалахнула на заводі "Пластмас", де виготовляють боєприпаси та вибухові речовини.

Крім того, учасники партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося паралізувати залізничне сполучення окупантів у Чуваській Республіці, на території країни-агресорки.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НПЗ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

15:31Війна
Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:34Синоптик
Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Останні новини

16:11

"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року та побажав скинути з себе російське ярмо

16:09

"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

16:01

Потрібно буде платити податки: коли можуть підвищитись тарифи на таксі в Україні

16:00

Росія завалиться за рік: названо єдину умову краху економіки Путіна

15:51

Доведеться одягати шубу: українців попередили про можливі проблеми з опаленням

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
15:31

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

15:30

Любов має українське серце: відомий співак вразив піснею для Нацвідбору

15:20

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

Реклама
15:04

В Україні є справжнє місто-музей: унікальне місце, про яке мало хто знаєВідео

14:34

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:19

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару згадала померлого чоловіка в особливий день

13:42

Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

13:30

Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

13:27

Не американці, як вважає більшість: хто придумав Геловін насправді

13:16

Погода на завтра 24 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

Реклама
13:07

Печериці можна виростити навіть у квартирі: що для цього потрібноВідео

12:58

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленоюВідео

12:58

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:51

"Бріжит Бардо померла": акторка емоційно відреагувала на раптове повідомлення

12:49

"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

12:48

Бюджетна хитрість водіїв: чи варто встановлювати стяжки на шини взимку

12:37

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

12:36

Суп за бабусиним рецептом - хітова осіння страваВідео

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

12:05

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:01

Викрутяться з будь-якої ситуації: 3 знаки зодіаку перетворюють труднощі на успіх

11:58

Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

11:51

"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

11:39

Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

11:39

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:33

"Тут залишу інтригу": Олександра Кучеренко назвала свого фаворита

11:29

Божествений на смак, аж тане в роті: рецепт кексу "Зебра"

11:06

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

10:59

Мовна головоломка: який український аналог має слово "искрометный"

Реклама
10:55

У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиціВідео

10:43

Вигляд відверто дивує: в Україні росте їстівний гриб, який схожий на вухоВідео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:33

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

10:24

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію УкраїниВідео

10:21

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснеюВідео

10:00

"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

10:00

РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти