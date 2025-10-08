Блекаут у Росії стає реальністю: експерт розкрив "слабкий вузол" Кремля

Удар по енергетичній інфраструктурі РФ може змусити регіони перейти на жорсткі обмеження та критичний режим споживання.

Збої у роботі Ямальського вузла здатні паралізувати постачання газу та тепла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ямальський вузол постачає газ до Москви та центральних регіонів РФ

Через вузол проходять близько 17 магістральних газопроводів

Вузол є критично важливим для енергетичної системи Росії

Ямальський газотранспортний вузол є стратегічно важливим об’єктом для енергетичної системи Росії. Через нього проходить близько 17 магістральних газопроводів, що забезпечують постачання газу до центральних регіонів країни, зокрема до Москви та Московської області.

Як зазначив в ефірі телеканалу "Київ24" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко:

"Якщо вразити цей газотранспортний вузол, тоді і Москва, і центральні регіони будуть вимушені перейти до дуже жорстких обмежень — як мінімум електроенергії та тепла".

Експерт підкреслив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного газу, тож країна стає особливо вразливою у разі пошкодження цього вузла.

Він також зауважив, що ураження Ямальського вузла могло б призвести до масових обмежень постачання енергії в центральних регіонах РФ, включно з житловим сектором та підприємствами.

Чи можливий блекаут у Москві — думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, як допомога США — розвідданими та нові далекобійні засоби ураження — розширюють можливості України у впливі на російську енергетику.

За його словами, ефективність ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ залежить від правильної постановки завдань і наявності відповідних ресурсів.

"Ми вже бачимо результат нашої системної роботи по російській нафтопереробці. Якщо раніше, в 2023 та на початку 2024 року, ми вражали лише об’єкти в зоні досяжності кількох сотень кілометрів — Новошахтинський завод у Ростовській області, Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї, Афіпський та Ільський заводи, — то зараз із появою більш далекобійних засобів ураження можемо вражати об’єкти "від Балтики до Чорного моря", — пояснив експерт.

Гончар підкреслив, що завдяки цьому Україна здатна не лише обмежувати виробництво палива й електроенергії в Росії, а й потенційно створювати умови для масштабних перебоїв у енергопостачанні. Він також зазначив, що питання постачання Україні ракет Tomahawk та обмін розвідданими зі США суттєво підвищують стратегічні можливості Києва у ураженні ключових енергетичних об’єктів РФ.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Нагадаємо, що у Росії прогриміли потужні вибухи. Вони пролунали за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

