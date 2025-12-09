'Утримання недоцільне': Сирський зробив важливу заяву про Покровськ

Сирський розповів про актуальну ситуацію на Покровському напрямку та повідомив про успішне просування українських військ в межах Покровська.

Про що сказав Сирський:

Сили оборони восени були змушені вийти з Покровська

З 15 листопада українським військовим вдалось відновити ряд позицій у місті

Покровськ та Мирноград не перебувають в оточенні

На певному етапі оборони в Покровську українських військ справді не було. Однак, у середині листопада Сили оборони змогли повернути контроль над частиною міста та зачистити території, які знаходяться західніше від Покровська. Крім того, на одній із ділянок фронту відбулося відведення підрозділів на 5–7 кілометрів від Покровська. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Суспільне.

За його словами, восени через обмежені ресурси українські підрозділи були змушені залишити місто. Проте з 15 листопада завдяки наступальним діям вдалося повернути під контроль близько 13 км² у межах Покровська, тоді як загальна площа міста становить 29 км².

"Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км²", — сказав Сирський.

Сирський також підкреслив, що Росія продовжує нарощувати сили на Покровському напрямку — там уже зосереджено близько 156 тисяч військових, а саме на цю ділянку припадає 40–50% усіх КАБів. Нині це ключовий напрямок бойових дій. За його словами, ситуація залишається дуже складною, особливо під час туману та дощів, якими окупанти користуються, щоб просуватися, уникаючи ударів українських безпілотників.

"Однак надалі ми лише збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська. Водночас кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі там залишалися. Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", — розповів Олександр Сирський.

Головнокомандувач уточнив, що Мирноград не перебуває в кільці. Логістика там ускладнена, але продовжує працювати.

Сирський наголосив, що Покровськ і Мирноград залишаються потужними укріпленими вузлами нашої оборони, яка триває й досі. Покровськ обороняється вже 16 місяців, тоді як росіяни щонайменше шість разів заявляли про нібито швидке "взяття всього Донбасу".

"Не взяли", — резюмував Сирський.

Чи зможе Росія окупувати Покровськ до кінця року - думка експерта

Як писав Главред, ЗСУ наразі не можуть відновити контроль над Покровськом через обмежені оперативні резерви та чисельність російського угруповання на цьому напрямку, яке налічує близько 150 тисяч осіб. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, головне зараз для України – утримувати Покровськ якомога довше, поки триває переговорний процес, щоб не дати росіянам використати це місто для зміцнення своїх позицій. Водночас повідомлення про повне захоплення міста не відповідають дійсності.

Снєгирьов зазначив, що давати точні прогнози важко, але переконаний, що Покровськ не буде повністю захоплений окупантами ні до кінця року, ні деякий час після нього.

Ситуація на фронті - що відомо про бої у Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові відступили з частини позицій біля Покровська та Мирнограда на Донеччині, здійснивши контрольований маневр у районах Лисівки та Сухого Яру. Командування перемістило особовий склад на більш вигідні рубежі, повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Водночас командування російських окупантів приховує реальні втрати на Покровському напрямку, зазначає рух опору "Атеш".

Українські підрозділи продовжують пошуково-штурмові операції та ліквідацію противника у міській забудові Покровська, повідомляє угруповання військ "Схід".

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

