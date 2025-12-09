Світло вимикатимуть по всій Україні: з'явились графіки відключень на 10 грудня

В Укренерго вперше не розкрили обсяги обмежень для населення.

10 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах

Укренерго вперше не оприлюднило обсяги відключень

У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

При цьому в Укренерго вперше не уточнили обсяги відключень для побутових і промислових споживачів.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли ситуація зі світлом покращиться - відповідь есперта

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що наразі енергетики змушені застосовувати відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. За його словами, у найближчі дні ситуація не зміниться.

"Я не можу гарантувати, що в найближчі пару днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо відключатися споживачів. Ми змушені робити це для збереження енергосистеми", - пояснив він.

Водночас Зайченко додав, що через кілька тижнів очікується покращення стану енергосистеми.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість відключень електроенергії та забезпечити більше світла для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що за сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

