Трамп вимагає провести вибори в Україні: У ЄС зробили заяву

Президентські вибори в Україні можуть відбутися тільки тоді, коли це дозволять обставини.

У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність провести вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скриншот

Коротко:

У ЄС визнають Зеленського демократично обраним президентом України

Там вважають, що для проведення виборів в Україні потрібні певні умови, яких зараз немає

Європейський Союз визнає Володимира Зеленського демократично обраним президентом України. Наступні президентські вибори відбудуться, коли це дозволять умови.

У ЄС зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини. Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, повідомляє Європейська правда.

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", - заявила Гіппер, коментуючи позицію ЄС у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення виборів в Україні.

Вона додала, що Росія наразі веде агресивну війну проти України, що ускладнює можливість проведення виборів.

Що відомо про заяву Трампа щодо проведення виборів в Україні

Як писав Главред, Трамп заявив, що в Україні слід провести вибори. Він розкритикував те, що їх відтермінували до закінчення війни, натякаючи на нібито відсутність демократії.

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Водночас президент США додав, що на виборах міг би перемогти Володимир Зеленський.

"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - сказав Трамп.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський вважаэ, що США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення у переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. За його словами, елементи плану США потребують додаткового обговорення через низку "чутливих питань". Учасники переговорів, серед яких США, Україна та Росія, не досягли єдиного бачення щодо Донецької та Луганської областей

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними Axios, Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

Крым того, 7 грудня Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на мирний план, проте Зеленський ще не ознайомився з ним. Трамп додав, що трохи розчарований президентом України, адже його команда схвалила документ, а сам Зеленський - ні.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

