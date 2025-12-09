Майже по всій Україні: в Укренерго заявили про запровадження аварійних відключень

Енергетики змушені ввести такі відключення після ворожих ударів по енергооб'єктах.

В Україні ввели графіки аварійного вимкнення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

У більшості регіонів України запровадили аварійні відключення світла

Погодинні графіки наразі не діють

Причина - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

У вівторок, 9 грудня, у більшості областей України вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.

У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомлення.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Укренерго закликає споживачів уважно стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону, оскільки ситуація може швидко змінюватися.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Коли вдасться скасувати відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї зими. За його прогнозом, скасувати їх можуть лише на початку квітня, якщо ситуація в енергосистемі розвиватиметься сприятливо.

Він наголосив, що українцям доведеться звикнути до тривалих відключень щонайменше до середини весни.

Відключення світла - останні новини України

Уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як повідомляв Главред, голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Там фіксуються значні руйнування, а російські атаки тривають майже щодня.

Після чергової атаки РФ ситуація в українській енергосистемі складна, але контрольована. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію. Влада працює над тим, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

