Майже по всій Україні: в Укренерго заявили про запровадження аварійних відключень

Що відомо:
- У більшості регіонів України запровадили аварійні відключення світла
- Погодинні графіки наразі не діють
- Причина - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак
У вівторок, 9 грудня, у більшості областей України вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.
У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомлення.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Укренерго закликає споживачів уважно стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону, оскільки ситуація може швидко змінюватися.
Коли вдасться скасувати відключення - прогноз експерта
Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї зими. За його прогнозом, скасувати їх можуть лише на початку квітня, якщо ситуація в енергосистемі розвиватиметься сприятливо.
Він наголосив, що українцям доведеться звикнути до тривалих відключень щонайменше до середини весни.
Відключення світла - останні новини України
Уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Як повідомляв Главред, голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Там фіксуються значні руйнування, а російські атаки тривають майже щодня.
Після чергової атаки РФ ситуація в українській енергосистемі складна, але контрольована. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію. Влада працює над тим, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох.
