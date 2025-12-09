Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

Зеленський попросив США та європейських партнерів забезпечити безпеку для проведення виборів і тоді в наступні 60-90 днів Україна буде до них готова.

Зеленський готовий провести вибори під час війни

Що сказав Володимир Зеленський:

Президент заявив про готовність проведення виборів

Ключовими умовами є безпека від обстрілів та законодавча основа, яка гарантуватиме легітимність

Потрібні законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори під час війни, він зазначив, що їх проведення залежить виключно від українського народу, а не інших держав.

За словами глави держави, для організації виборів необхідно вирішити два ключові питання: гарантувати безпеку громадян та військових під час голосування і створити законодавчу основу для легітимності процесу в умовах воєнного стану. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.

"Оскільки питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю", - сказав він.

Також Володимир Зеленський просить народних депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану.

Чи можна провести вибори під час війни - думка експерта

Як писав Главред, за Конституцією України вибори під час воєнного стану заборонені. Хоча Основний закон прямо згадує лише парламентські вибори, ця норма поширюється й на президентські та місцеві. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, чи існують шляхи обходу цієї заборони.

Він зазначив, що під час активних обговорень представники влади зазвичай наголошували на тому, що чинне законодавство не дозволяє проводити вибори, отже його потрібно змінювати.

При цьому мова йде саме про коригування законів, а не Конституції, тож такі ініціативи тлумачаться досить вільно. Кошель допускає, що може бути ухвалене політико-правове рішення зі змінами до закону "Про правовий режим воєнного стану", яке формально відкриє шлях до проведення виборів, навіть попри конституційні обмеження.

"Такі випадки вже були, коли влада нехтувала нормами Конституції. Зокрема, в останньому тригодинному інтерв'ю президент наголошував на необхідності змін у законодавстві, акцентуючи на слові "закон", а не "Конституція". Це тому, що змінити закон можна досить швидко, з сьогодні на сьогодні, маючи монобільшість і союзників у парламенті. А змінити Конституцію в умовах воєнного стану нереально", - пояснив голова Комітету виборців України.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ще раніше Зеленський заявляв про готовність України провести вибори, та наголосив на важливості міжнародної підтримки та активної ролі Італії у зусиллях щодо миру. . Про це президент України заявив в коментарі італійському виданню La Repubblica під час офіційного візиту до Італії.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна, попри воєнний стан, повинна провести вибори. Таку позицію він озвучив у розмові з Politico.

Крім того, у ЄС наголосили, що визнають Володимира Зеленського легітимно обраним президентом України, а питання нових виборів можливе лише за умов, які дозволятимуть їх безпечне проведення. За словами речниці Єврокомісії Анітти Гіппер, виборчий процес має відбутися тоді, коли це стане можливим з огляду на ситуацію в країні.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

