Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

Деякі федерації приймають рішення, які змінюють правила участі спортсменів на міжнародних змаганнях.

https://glavred.net/sport/konec-boykota-kakie-vidy-sporta-pozvolyat-atletam-rf-vystupat-pod-svoim-flagom-10722749.html Посилання скопійоване

Світовий спорт поступово пом’якшує обмеження / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

Які види спорту вже зняли санкції з російських спортсменів

Які обмеження залишаються у футболі та олімпійських видах спорту

Чому міжнародні федерації посилаються на принцип "спорт вне політики"

Світовий спорт активно засуджував повномасштабну агресію Росії проти України у 2022 році, застосовуючи санкції проти країни-терористки. Команди та спортсмени з Росії були відсторонені від змагань, а атлети не могли брати участь у багатьох турнірах. Про це повідомляє 24 Канал.

Допуск під нейтральним прапором

З часом позиція міжнародних організацій почала змінюватися. Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам виступати під нейтральним прапором. Атлети мали підтвердити, що не підтримують війну в Україні та не належать до військових структур Росії.

відео дня

Поступове зняття санкцій

Тим часом деякі федерації пішли далі і повністю зняли санкції. Так, 27 вересня на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі було ухвалене рішення, що паралімпійці з Росії зможуть виступати під національним прапором.

"Цю пропозицію підтримав 91 делегат, тоді як 77 були проти," — зазначається у повідомленні.

Приклади інших видів спорту

Подібні кроки зробили й інші види спорту. Міжнародна федерація самбо дозволила росіянам виступати під своїм прапором спочатку на юніорських змаганнях, а згодом — у всіх вікових категоріях. У заяві федерації йдеться:

"Керуючись принципом рівного ставлення до всіх національних федерацій, Виконком ухвалив рішення надати спортсменам з Росії та Білорусі право виступати під своїми національними прапорами та з виконанням національних гімнів. Це рішення відображає впевненість федерації у своїх етичних принципах."

Міжнародна федерація дзюдо також зняла санкції з атлетів Росії та Білорусі. Представники організації підкреслили, що повернення цих спортсменів "збагатить світ дзюдо".

Ситуація у футболі

У футболі санкції формально діють: російські клуби не допускаються до єврокубків, а збірна не бере участі у відборах на Євро та чемпіонати світу. Проте Росія залишається членом УЄФА та ФІФА, а її збірна проводить товариські матчі, що зараховуються у рейтингові бали.

"Всі матчі команди визнаються ФІФА та УЄФА, прапор країни-окупантки та гімн демонструються під час ігор," — повідомляє джерело.

Спорт - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, що автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Крім того, ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Збірна України, що продовжує боротьбу у плей-оф шляху В, зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред