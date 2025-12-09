Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

Стисло:
За тиждень до того, як Тарас і Олена Тополя оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, лідер гурту Антитіла дав інтерв'ю, в якому розповів про свою особливу мову кохання, яку він звик використовувати у стосунках.
Так Тополя зізнався, що романтика для нього - не квіти з приводів і без. Ніжні почуття він звик проявляти через турботу: забезпечувати партнеру комфорт і затишок - ось що таке справжня романтика для Тараса.
"Я не з тих, хто буде просто так квіти дарувати. Для мене романтика - це зробити так, щоб машинка їхала, щоб у неї колесики були свіженькі, щоб все працювало. Для мене романтика - це організувати відпочинок, організувати якийсь побут, зробити так, щоб було комфортно, щоб ні в чому не було потреби. Якісь такі речі...", - пояснив свою позицію музикант.
