Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

Анна Підгорна
9 грудня 2025, 22:09
22
Є речі, які важливіші за букети та цукерки, переконаний фронтмен Антитіл.
Тарас Тополя
Тарас Тополя розлучення - співак поділився своїм поглядом на романтику / колаж: Главред, фото: instagram.com/tarastopolia

Стисло:

  • Тарас Тополя розповів, що вважає справжньою романтикою у стосунках
  • Співак розкрив карти незадовго до оголошення про розставання з дружиною

За тиждень до того, як Тарас і Олена Тополя оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, лідер гурту Антитіла дав інтерв'ю, в якому розповів про свою особливу мову кохання, яку він звик використовувати у стосунках.

Так Тополя зізнався, що романтика для нього - не квіти з приводів і без. Ніжні почуття він звик проявляти через турботу: забезпечувати партнеру комфорт і затишок - ось що таке справжня романтика для Тараса.

відео дня

"Я не з тих, хто буде просто так квіти дарувати. Для мене романтика - це зробити так, щоб машинка їхала, щоб у неї колесики були свіженькі, щоб все працювало. Для мене романтика - це організувати відпочинок, організувати якийсь побут, зробити так, щоб було комфортно, щоб ні в чому не було потреби. Якісь такі речі...", - пояснив свою позицію музикант.

Тарас Тополя
Тарас Тополя розлучення - співак поділився своїм поглядом на романтику / Скриншот YouTube

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відома співачка погрожувала хворобами світській журналістці Наталії Тур після зйомок одного з інтерв'ю. Наталія поділилася своєю реакцією.

Також Даша Квіткова зробила зізнання про заміжжя. Після заручин із Володимиром Бражком у вересні, блогерці стали приписувати таємне весілля з футболістом.

Про персону: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

шоу-бізнес Тарас Тополя новини шоу бізнесу
