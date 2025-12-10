"Проплачена історія": наречена Дмитра Кулеби жорстко відповіла на нападки

Світлана Павелецька відреагувала на критику своєї поведінки на концерті.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька потрапили в скандал на концерті Монатіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Павелецька

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька відвідали концерт Монатіка

Наречена ексміністра відреагувала на критику

Наречена Дмитра Кулеби, українська видавчиня та бізнесвумен Світлана Павелецька відреагувала на критику в мережі, що почалася після публікації відео з її танцями на концерті Монатіка. У своєму Instagram Світлана вирішила висловитися в бік хейтерів.

За словами Павелецької, деякі коментатори перейшли межі людяності, адже вона, як і кожна людина, має право відпочивати і ходити на концерти улюбленого виконавця.

Світлана Павелецька відреагувала на скандал із концертом Монатіка / instagram.com, Світлана Павелецька

"Я шокована не тим, що хтось обговорює мій похід на концерт, а тим, як сильно люди дозволяють собі переходити межі людяності. У моїй родині є люди, які захищають Україну на фронті. Мій чоловік більшу частину життя присвятив служінню країні - і саме завдяки його роботі в нас є зброя, ППО, захист і шанс жити. Ми залишаємося в Україні, працюємо тут, платимо податки, і всі наші доходи - в білу. Я не виїжджала, не ховалася, не "пересиджувала війну" за кордоном. Це моє життя", - написала видавчиня.

Також Світлана зазначила, що частина хейту, який на неї звалився, була проплаченою. Вона поставила підписникам запитання - що вони конкретно зробили для перемоги, і порадила зосередити свої зусилля на хороших справах, а не ненависті.

Світлана Павелецька назвала хейт проплаченим / instagram.com, Світлана Павелецька

"Я прекрасно бачу, що частина цього - проплачена історія. Російські смітники типу Панченка не вперше намагаються мене дискредитувати - вони роблять це роками. Але частина коментарів - справжні люди. І це болить найбільше... Життя інших - не привід для хейту. Це привід задуматися про те, що ви можете зробити для себе, для країни, для свого майбутнього", - висловилася Павелецька.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

