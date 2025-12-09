Рус
Мирний план Трампа, який грає на руку РФ, на межі краху - The Telegraph

Руслана Заклінська
9 грудня 2025, 18:02
Білий дім дедалі сильніше тисне на Київ, щоб Україна швидше погодилася на мирне врегулювання.
Мирний план Трампа, який грає на руку РФ, на межі краху - The Telegraph
Путін, Зеленський і Трамп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

  • Мирний план Дональда Трампа під загрозою зриву
  • Зеленський відмовляється передавати території Росії
  • Білий дім чинить тиск на Україну

Мирний план президента США Дональда Трампа опинився під загрозою зриву. Президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що Київ не має наміру поступатися жодними територіями. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, Україна готує власну контрпропозицію, яку планують представити Трампу. Її вже підтримують кілька європейських лідерів. Джерела видання зазначають, що оновлений варіант має компенсувати попередню пропозицію Вашингтона, що, за оцінками дипломатів, надто грала на користь Москви.

Ключовим каменем спотикання залишається територіальне питання, щодо якого Київ зайняв безкомпромісну позицію. Зеленський під час візиту до Брюсселя 8 грудня рішуче наголосив, що Україна не має жодного морального чи юридичного права відмовлятися від своїх територій, зокрема підконтрольних частин Донецької та Луганської областей.

"Ми не маємо права за законом - за законом України, за нашою Конституцією або за міжнародним правом, якщо бути чесним. І ми також не маємо морального права. За це ми і боремося", - сказав Зеленський.

Автори The Telegraph додають, що відмова від передачі територій "навряд чи заспокоїть Москву".

"Трамп не досягне успіху, якщо не зможе змусити обидві сторони погодитися на умови, що зробить його останній план невизначеним. Відмова від території є величезною перешкодою", - йдеться в матеріалі.

У відповідь на тиск США Зеленський активізував європейську дипломатію. 8 грудня він провів напружені переговори в Лондоні з премʼєром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також відвідав Брюссель для зустрічей із лідерами НАТО та ЄС.

"Білий дім тисне на Україну, щоб вона швидко погодилася на мирне врегулювання, і останніми днями Трамп висловлює своє розчарування Зеленським. У відповідь Зеленський намагається заручитися підтримкою Європи, щоб посилити позиції Києва. Після Лондона він поїхав до Брюсселя, щоб зустрітися з лідерами НАТО та ЄС, а потім до Італії, щоб завершити напружений день дипломатичних переговорів", - зазначили у виданні.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як вирішують найбільш суперечливі питання

Хоча деякі пункти плану уже узгодили, найбільш чутливі питання залишаються невирішеними. Зеленський зазначив, що європейські гарантії безпеки для України майже узгоджені. Однак досі під питанням, що саме партнери готові робити у разі поновлення агресії Росії.

Найбільш суперечливі пункти, такі як територіальні поступки чи шлях України до НАТО, мають бути вирішені лише після прямих переговорів між Зеленським і Трампом.

Невдовзі після зустрічей Зеленського з європейцями, Дональд Трамп репостнув статтю, яка стверджує, що "безсилі європейці можуть тільки лютувати, оскільки Трамп відсуває їх від угоди з Україною". Напередодні він також звинуватив Зеленського в тому, що той не читав його мирний план.

Як можна пришвидшити завершення війни - думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі Главреду розповів, що попри те, що Росія має низку слабких місць, саме нерішучість Заходу визначає тривалість та перспективи війни. Відсутність жорсткого і системного тиску з боку союзників дає можливість Кремлю продовжувати агресію проти України роками.

За його словами, Росія має обмеження і вразливі точки, які могли б суттєво знизити її воєнний потенціал, проте Захід уникає ударів по цих напрямках.

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", - вказав він.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За даними Axios, Вашингтон домігся від України та Росії певних поступок, необхідних для мирного плану.

Вже 7 грудня Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на запропонований план врегулювання. Трамп також зазначив, що певною мірою розчарований позицією українського президента, адже його команда вже надала схвалення проєкту, тоді як сам Зеленський - ні.

Як повідомляв Главред, Трамп заявив в інтерв’ю Politico, що у переговорах щодо війни в Україні зараз перевага нібито на боці Росії, оскільки вона "більша країна". Він також розкритикував Володимира Зеленського, стверджуючи, що той ігнорує американську мирну пропозицію.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

