Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

Руслан Іваненко
9 вересня 2025, 02:06
Генштаб повідомляє про численні обстріли та застосування дронів-камікадзе з боку російських загарбників.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог здійснює атаки на кількох напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Ситуація на фронті залишалася напруженою протягом усього дня. Українські війська відбивали численні атаки ворога, який активно застосовував ракети, авіаудари та дрони-камікадзе.

Кількість бойових зіткнень та обстрілів

Станом на 22:00 08.09.2025 на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Укрінформ з посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", — йдеться в повідомленні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинув сім керованих бомб та здійснив 124 артилерійські обстріли, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки, одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмових дій у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Торське та в напрямку Шандриголового. На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Григорівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки, наразі триває одне зіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири атаки у районах Міньківки, Ступочка, Білої Гори та в бік Бондарного. На Торецькому напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки, один бій триває.

На Покровському напрямку ворог 45 разів атакував позиції українських захисників у районах Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Торецького, Новоекономічного і Новопавлівки.

Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки
Покровськ / Інфографіка: Главред

П’ять бойових зіткнень триває. За попередніми даними, знешкоджено 137 окупантів, з них 82 — безповоротно, а також одну гармату, чотири автомобілі, два мотоцикли, 12 безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку та три антени.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 33 атаки загарбників у районах Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське та Полтавка, ще сім бойових зіткнень триває.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки в бік Антонівського мосту, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Миколаївка.

Експертна оцінка

За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, російські війська зосередили основні зусилля на Донеччині. Він пояснив, що їхньою головною метою є захоплення Покровська та Костянтинівки, а також Краматорська та Слов’янська.

"Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, ворог, ймовірно, спрямовуватиме всю свою масу на Краматорськ і Слов’янськ, прагнучи взяти міста в оточення", — підкреслив Ступак.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка на Сумщині, у Срібрянському лісі на Луганщині, та біля села Січневе на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: з початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Покровськ новини України Фронт
