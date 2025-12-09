Рус
США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

Анна Ярославська
9 грудня 2025, 07:08оновлено 9 грудня, 07:54
Адміністрація Трампа тисне на Зеленського, вимагаючи від нього швидких дій. Європейці ж радять проявляти обережність і терпіння.
Зеленський, Трамп, лідери Європи
США підштовхують Зеленського до згоди на мирний план / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

  • США посилюють тиск на Зеленського
  • Головні питання перемовин: вимога поступитися всім Донбасом і запит України на гарантії безпеки
  • Вашингтон вважає європейців перешкодою для швидкої мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками в мирному плані президента Дональда Трампа. Про це пише американське видання Axios із посиланням на двох українських чиновників.

Зазначається, що після тижнів переговорів українські представники, як і раніше, вважають, що деякі аспекти нинішнього плану США вигідні Москві та що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск, ніж на главу Кремля Володимира Путіна.

відео дня

При цьому неназваний американський чиновник це спростував, заявивши, що США також чинять тиск і на Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги.

Які питання "мирного плану" обговорюються

Переговори зосередилися на двох питаннях:

  • вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);
  • прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

За словами українського чиновника, пропозиція США погіршилася для Києва після того, як радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 2 грудня п'ятигодинну зустріч із Путіним.

У суботу, 6 грудня, після триденних переговорів - між Зеленським, його радниками та Віткоффом і Кушнером відбулася двогодинна телефонна розмова. Джерело Axios стверджує, що радники Трампа, судячи з усього, хотіли отримати від Зеленського чітке "так" прямо по телефону.

"Склалося відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові", - заявив український чиновник.

Зеленський зі свого боку заявив під час телефонної розмови, що отримав пропозицію США лише годину тому і ще не читав її.

Однак американський чиновник назвав це дивним, оскільки США передали оновлену пропозицію днем раніше. Але український посадовець зазначив, що, хоч деякі документи і були надані днем раніше, інші були отримані незадовго до телефонної розмови.

За його словами, пропозиція США містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії. Зокрема, щодо таких питань, як території та контроль над Запорізькою АЕС. Ба більше, пропозиція залишила без відповіді ключові питання про гарантії безпеки.

"Є важливі питання, пов'язані з територією, які необхідно обговорити детальніше: хто що контролює, хто де залишається, хто відводить війська і, якщо Україна відведе війська від лінії зіткнення, як переконатися, що Росія зробить те ж саме і (не продовжить - ред.) бойові дії", - цитує Axios джерело.

Axios додає, що американський чиновник наголосив на тому, що на поточний проєкт істотно вплинула Україна, і що Кушнер і Віткофф чинили тиск на Путіна, щоб той погодився на деякі українські вимоги.

"Однак весь цей епізод відображає тліючу недовіру між адміністраціями Зеленського і Трампа попри багато годин, які їхні команди витратили на переговори", - пише видання.

У США вважають, що Європа перешкоджає угоді

Офіційні особи США та України також заявляють, що адміністрація Трампа розглядала зустріч Зеленського в Лондоні як марну спробу виграти час на переговорах щодо мирного плану.

За словами українських офіційних осіб, вони вважають, що США намагаються віддалити Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього ефективніший тиск.

"Зеленський не може ухвалювати настільки радикальні рішення, не порадившись зі своїми ключовими союзниками в Європі", - пояснив український чиновник.

Він додав, що поки адміністрація Трампа тисне на Зеленського, вимагаючи від нього швидких дій, європейці радять проявляти обережність і терпіння.

"Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди", - йдеться в публікації.

Проблеми з гарантіями безпеки

Axios пише, що Україна і Європа обговорюють гарантії безпеки. За словами європейського чиновника, наразі незрозуміло, яку роль США готові зіграти в забезпеченні гарантій та чого вони очікують від європейських союзників.

Водночас два українські чиновники заявили, що остання пропозиція США про гарантії безпеки ґрунтується на "ширших рамках", ніж початкова пропозиція. Однак, документ все ще не включає ратифікований Сенатом договір.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, увечері 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні", - заявив глава Білого дому.

Українські ЗМІ з'ясували, що Зеленський не бачив поправок до мирного плану, оскільки боїться прослуховування. Секретар РНБО Умеров особисто ознайомить президента з деталями американсько-російських переговорів, що відбулися в Москві, і реакцією США на українські поправки до проєкту мирного плану.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану", яку планують завершити вже у вівторок.

Глава держави підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, повоєнного відновлення та гарантій безпеки - поки що не вирішені.

Експерт назвав умову завершення конфлікту

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

