Похолодання вже на підході: коли українцям чекати на мокрий сніг

Найвищою температура повітря буде у західній частині України.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 10 грудня, буде із стрибками тиску та градусів, але в законних сезонних межах. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині.

"Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптикиня додала, що температура повітря 10 грудня найвищою передбачається у західній частині України, вдень +7…+12 градусів. Водночас, на сході, на Полтавщині, у Дніпрі та Запоріжжі буде холодно, протягом дня 0…+3 градуси. На решті території України +4…+7 градусів.

Погода 10 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко зауважила, що у Києві дощ розпочнеться ще у вівторок, ввечері опади стануть інтенсивнішими, а в середу вдень послабнуть - місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря у столиці 10 грудня буде в межах +5…+7 градусів.

Крім того, за її словами, у період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що зима 2025-2026 в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай.

За її словами, січень - найхолодніший зимовий місяць в Україні. Він може бути десь на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

