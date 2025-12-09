Похолодання вже на підході: коли українцям чекати на мокрий сніг

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- Коли очікується невелике похолодання
Погода в Україні у середу, 10 грудня, буде із стрибками тиску та градусів, але в законних сезонних межах. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині.
"Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня додала, що температура повітря 10 грудня найвищою передбачається у західній частині України, вдень +7…+12 градусів. Водночас, на сході, на Полтавщині, у Дніпрі та Запоріжжі буде холодно, протягом дня 0…+3 градуси. На решті території України +4…+7 градусів.
Погода в Києві
Діденко зауважила, що у Києві дощ розпочнеться ще у вівторок, ввечері опади стануть інтенсивнішими, а в середу вдень послабнуть - місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря у столиці 10 грудня буде в межах +5…+7 градусів.
Крім того, за її словами, у період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що зима 2025-2026 в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай.
За її словами, січень - найхолодніший зимовий місяць в Україні. Він може бути десь на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що з 10 по 13 грудня в Україні буде порівняно тепло, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури повітря.
Синоптикиня Наталія Птуха заявляла, що Україна залишається територією з надзвичайно мінливими погодними умовами, і ця тенденція лише посилюється останніми десятиліттями. Попри загальне потепління, виключати справжні зимові морози все ще не варто.
Читайте також:
- Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця
- Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль
- Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред