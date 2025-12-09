Батьки ADAM зробили несподіване зізнання дружині біля труни: "Така доля нашого сина"

Батьки артиста Михайла Клименка сказали зворушливу промову на похороні співака.

Батьки Михайла Клименка на похороні звернулися до дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM, скрін із відео

Відбулося прощання зі співаком Михайлом Клименком

Що сказали на похороні його батьки

Сьогодні, 9 грудня, відбулося прощання з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком. На церемонію в Національній філармонії зібралися близькі люди артиста та колеги по сцені. Батьки співака зворушливо звернулися до вдови Михайла зі словами підтримки, повідомляє ТСН.ua.

Батько і мама артиста згадали дитячі роки артиста та поділилися планами, які він так і не встиг здійснити. Клименко хотів влаштувати для родини велике свято.

Гурт ADAM / фото: instagram.com, ADAM

"У нас 10 років не було дітей, ми просили в Бога. Ми виростили прекрасного сина і доньку. Ми прожили зі своїми дітьми у великій любові. Я Мішечка чекала 10 років і не могла спустити з рук. Він мені ніколи не говорив, що в нього стільки шанувальників і друзів. Він був такий скромний: "Мамо, все добре". Він на мене говорив "мамочка моя". Він завжди хотів робити так, щоб нам із татом було добре. Ми прожили (у шлюбі - прим. ред.) 50 років і татові 70 років. Виявилося, що він готував нам велике свято хороше, але не вийшло...", - поділилася мама співака.

Також вона зворушливо звернулася до вдови Михайла Клименка Олександри Норової. Співачка, яка виступала в дуеті з чоловіком, стала дочкою для його батьків.

Гурт ADAM - Михайло Клименко з дружиною Олександрою Норовою / фото: instagram.com, ADAM

"Сашулі, ще нашій одній доньці, буде дуже важко без Міші. Бо це правда була неземна любов. Я тобі, Сашуль, дуже вдячна. Ми тебе любили і будемо любити як дитину. Ти народила таких прекрасних дітей. Така доля значить нашого сина", - підсумувала мама артиста.

Про гурт: ADAM ADAM - український гурт із Києва. Гурт засновано 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.

7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

