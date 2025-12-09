Рус
Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 10 грудня

Руслана Заклінська
9 грудня 2025, 16:40
Нацбанк вдруге поспіль підвищив курс долара, євро та злотого.
Курс валют на 10 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 10 грудня
  • Чи змінився курс євро
  • Скільки коштуватиме злотий 10 грудня

На середу, 10 грудня, Національний банк України підвищив курс валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали вдруге поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 42,18 грн/долар. Американська валюта подорожчала на 11 копійок.

Євро також зросло на 6 копійок. Офіційний курс європейської валюти на середу становить 49,09 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку долар США торгувався на рівні 42,21-42,24 грн, а євро по 49,10-49,13 грн за євро.

Курс злотого на 10 грудня

Курс польського злотого на 10 грудня підвищився до 11,61 грн/злотий. Польська валюта подорожчала майже на одну копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз

Курс долара в Україні у 2026-2027 роках залишатиметься керованим, прогнозує керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва. За базовим сценарієм, долар може зрости до 48 грн.

Експертка зазначає, що попри воєнні ризики економіка поступово стабілізується. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Подальша динаміка валютного ринку, за її словами, залежатиме від ситуації на фронті та стабільності міжнародної фінансової підтримки.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на вівторок, 9 грудня, Національний банк України підвищив курс валют. Долар коштує 42,07 грн, євро - 49,02 грн, а злотий - 11,59 грн.

Також експерт Олексій Плотніков прогнозує, що цього тижня курс долара коливатиметься в межах 42,10-42,55 грн/дол., на готівковому ринку - 42,15–42,80 грн/дол. Зниження курсу малоймовірне, а до кінця року можливе поступове зростання до 42,50 грн/дол.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що валютний ринок України до кінця 2025 року залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар коливатиметься в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
