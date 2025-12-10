Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

Погода у Харкові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 10 грудня

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

Де будуть снігопади з ожеледицею та туманом

Погода в Україні 10 грудня буде сухою, але прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що Україну накриють серйозні опади. У східних, Дніпропетровській та Сумській областях буде мокрий сніг. У більшості центральних, західних, південних, Житомирській та Київській областях будуть дощі.

Температура повітря підвищиться до 7-12 градусів тепла. На території східних, Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей буде холодніше - 0-3 градуси тепла. Невелике похолодання очікується 13-15 грудня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: ventusky

Погода 10 грудня

В Україні 10 грудня буде хмарно. У більшості областей синоптики прогнозують дощі. На сході т північному сході буде мокрий сніг з налипанням та ожеледицею. На Закарпатті, Прикарпатті та Приазов'ї буде туман. Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 10 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +7 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода 10 грудня у Києві

У Києві 10 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

