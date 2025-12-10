Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2025, 05:30
82
Погода у Харкові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 10 грудня
  • Де температура повітря опуститься до -2 градусів
  • Де будуть снігопади з ожеледицею та туманом

Погода в Україні 10 грудня буде сухою, але прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що Україну накриють серйозні опади. У східних, Дніпропетровській та Сумській областях буде мокрий сніг. У більшості центральних, західних, південних, Житомирській та Київській областях будуть дощі.

відео дня

Температура повітря підвищиться до 7-12 градусів тепла. На території східних, Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей буде холодніше - 0-3 градуси тепла. Невелике похолодання очікується 13-15 грудня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 10 грудня
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: ventusky

Погода 10 грудня

В Україні 10 грудня буде хмарно. У більшості областей синоптики прогнозують дощі. На сході т північному сході буде мокрий сніг з налипанням та ожеледицею. На Закарпатті, Прикарпатті та Приазов'ї буде туман. Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 10 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +7 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

погода 10 грудня
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода 10 грудня у Києві

У Києві 10 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 грудня
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарною та вітряною. В деяких областях очікується дощ або мокрий сніг.

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода впродовж тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру.

Тим часом синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00Світ
Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

05:30Синоптик
Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

04:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Останні новини

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

06:22

Дружина популярної голлівудської акторки вагітна: "Малюк на підході"

06:15

Є кілька дат у грудні: коли потрібно спалити лавровий листок і що це принесеВідео

06:10

Переговори в глухому куті. Що далі?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

05:50

Зірвуть справжній куш: трьом знакам зодіаку доля подарує феєричне багатство

05:30

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

05:10

"Проплачена історія": наречена Дмитра Кулеби жорстко відповіла на нападки

04:28

"Розпад цілком реальний": Тука сказав, чому Заходу не варто рятувати Росію

Реклама
04:02

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

03:43

Пʼять знаків зодіаку ось-ось казково розбагатіють: до кого йдуть великі гроші

03:07

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

02:28

Кримінальний мікрорайон Харкова, який оминає навіть поліція: справжня історія локаціїВідео

01:59

Розкол між Трампом і Європою зростає: Кремль уже рахує бонуси — CNN

01:33

Які авто найменше втрачають у ціні при перепродажі - визначено 10 моделей

00:51

Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

09 грудня, вівторок
23:51

Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

23:45

Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

23:12

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

22:09

Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

Реклама
21:54

Пробіг не вирок: ТОП-5 седанів із дизельними двигунами, які не підведуть

21:36

Ігор Коломойський неодноразово пропонував забезпечити конвойну службу автомобілями, - адвокат

21:33

Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

21:28

Зрадниця Ані Лорак показала дорослу доньку-копію на тлі свого будинку

21:19

Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

21:04

"Утримання недоцільне": Сирський зробив важливу заяву про Покровськ

20:27

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

20:17

Омолодження старих плодових дерев: три прості кроки, які повернуть врожайністьВідео

20:07

"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

19:59

"Близькі до угоди": Стубб розкрив три документи, які розглядають на переговорах

19:08

Світло вимикатимуть по всій Україні: з'явились графіки відключень на 10 грудня

19:06

Графіки відключень затягнуться: експерт озвучив реальні строки відновлення енергетики

18:31

Як позбутися запаху смаженої риби з квартири: хитрість, про яку мало хто знає

18:27

Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні - що відомо

18:24

Українці масово розкуповують старі авто: названо найбажаніші моделі листопада

18:10

У партнера екс-чиновника ДПЗКУ Андрія Задираки, який переховується в Греції, знайшли "бізнес в росії" - ЗМІ

18:07

"Історичний факт": Путін видав абсурдну заяву про території України і згадав ЛенінаВідео

18:02

Мирний план Трампа, який грає на руку РФ, на межі краху - The Telegraph

17:54

Вираз "мурашки по шкірі" можна забути: існує цікавіший український варіантВідео

17:30

4 заборони, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 10 грудня

Реклама
17:25

Армія РФ прагне оточити Гуляйполе та відрізати його від логістики - Волошин

17:23

Pantone назвав колір року 2026: із чим поєднувати ніжний відтінок "Cloud Dancer"Відео

16:52

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і ПутінаВідео

16:51

Батьки ADAM зробили несподіване зізнання дружині біля труни: "Така доля нашого сина"

16:40

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 10 грудня

16:30

Тріщина на лобовому склі гарантована: які помилки роблять водії взимку

16:28

Трамп вимагає провести вибори в Україні: У ЄС зробили заяву

16:21

"AI — не ворог вчителя, а помічник": в Україні провели масштабну онлайн-конференцію для освітян.

16:06

У РФ зняли секретного сина ведучого Малахова

15:38

Похолодання вже на підході: коли українцям чекати на мокрий сніг

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове менюПрості страви
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти