У РФ зняли секретного сина ведучого Малахова

Син Олександр, якого ховали від публіки, з'явився на публічному заході.

https://glavred.net/starnews/v-rf-zasnyali-sekretnogo-syna-vedushchego-malahova-10722629.html Посилання скопійоване

Сина Андрія Малахова зняли в Москві / Колаж Главред, фото Комерсант, Стархіт

Коротко:

Який вигляд має син Андрія Малахова

Де його встигли зняти

Популярний російський телеведучий Андрій Малахов багато років приховує те, який вигляд має його єдиний син Олександр.

Тим часом, російським пропагандистам вдалося зафільмувати хлопчика під час відкриття новорічної ковзанки в терористичній Росії. Хлопчика на ковзанку привів його дідусь. "Дідусь Вітя обожнює 8-річного Сашка. Між іншим, це перше публічне фото сина Малахова. З якихось причин хлопчика ховали від прицілів папараці", - пишуть росЗМІ.

відео дня

Який вигляд має син Малахова / Фото ЕГ

Малахов про вторгнення Росії в Україну

Коли терористична Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України Андрій Малахов не став робити жодних публічних висловлювань, зайнявши мовчазну позицію. Однак у рамках свого шоу "Малахов" він присвятив кілька випусків історіям учасників так званої СВО.

Малахов виховує одного сина/ МедіаНяня

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення Росії в Україну, знову практично публічно опустила свою невістку Мелісу Глушко.

Раніше також українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про стосунки зі своєю колишньою свекрухою, матір'ю її екс-чоловіка В'ячеслава Узелкова, який помер від ускладнень хвороби.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Андрій Малахов Андрій Малахов - російський тележурналіст, шоумен, продюсер, актор, головний редактор. Ведучий програм "Малахов", "Привіт, Андрію!", "Танці з зірками" і "Пісні від щирого серця" на телеканалі "Россия-1".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред