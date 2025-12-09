Наташа Корольова знову принизила свою невістку

Російська співачка Наташа Корольова одягає свою невістку в поношені речі.

Наташа Корольова віддає свої обноски невістці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Глушко, Наташа Корольова

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення Росії в Україну, знову практично публічно опустила свою невістку Мелісу Глушко.

Як пишуть російські пропагандисти, Корольова повідомила, що будує новий будинок і там у неї там не буде великої гардеробної. За словами Корольової, вона не "шмоточниця і велика гардеробна їй не потрібна". "Якщо я зрозуміла, що якась річ лежить без діла і не знадобилася, то вона йде далі. Але тут залежить від того, наскільки вона екстравагантна", - каже вона.

Наташа Корольова "обдаровує" свою невістку/ фото: скрін instagram.com, Наташа Корольова

Крім того, Корольова підкреслила, що віддає "з панського плеча" речі своїй невістці Мелісі. Адже молода наречена має той самий розмір, що й сама зрадниця.

"Кутюрні маленькі сукні та шубки віддаю", - розповіла про секонд-хенд подарунки невістці вона.

Архип Глушко зі своєю дружиною Мелісою/ Фото 7Днів

Що Наташа Корольова говорила про війну в Україні

Наташа Корольова мовчить про війну в Україні і продовжує виступати перед росіянами, також одного разу вона виступила в Кремлі з шоу-балетом, одягненим у кольори російського прапора, на банері був піонерський значок з обличчям Корольової замість Леніна. А ось чоловік артистки Сергій Глушко не тільки в захваті від нападу РФ на Україну, але навіть хотів іти на фронт воювати проти українців.

Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

