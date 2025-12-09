'Близькі до угоди': Стубб розкрив три документи, які розглядають на переговорах

Президент Фінляндії заявив, що після переговорів план скоротили до 20 пунктів із більш прийнятними умовами.

Головне:

Мир для України наразі ближчий, ніж будь-коли

Початковий план США з 28 пунктів скоротили до 20

Переговори ведуться навколо трьох документів

Україна і Росія зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за роки війни. Перемовини наразі ведуться навколо трьох окремих документів. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише Bloomberg.

Під час заходу в Гельсінкі 9 грудня Стубб розкрив, що дискусії точаться навколо трьох окремих ключових документів. За його словами, сторони "досить близькі" до угоди. Після кількох тижнів "шалених переговорів" Україні вдалося пом'якшити початковий мирний план, який був вигідний Росії, і перейти до більш прийнятних умов.

Спочатку американська сторона запропонувала план із 28 пунктів, який був вигідний Росії, оскільки містив "абсолютно неприйнятні" умови, такі як спроби заборонити Києву вступ до НАТО та обмежити чисельність його армії. Проте після переговорів між європейськими лідерами та президентом Зеленським рамковий документ перетворився на 20-пунктний план.

"Оригінальний план із 28 пунктів містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними", - наголосив президент Фінляндії.

Фінський президент підтвердив, що умови потенційної угоди стають "більш прийнятними", і заявив, що він "почувається цілком комфортно там, де ми зараз". Попри досягнутий прогрес, Стубб зазначив, що досі немає чіткої картини того, як Москву стримають від здійснення чергової атаки у майбутньому.

Другий документ, за його словами, стосується безпекових гарантій для України. Його узгоджують представники адміністрації Трампа, українська делегація та європейські спецслужби. Стубб уточнив, що йдеться не про класичні жорсткі" гарантії безпеки, а радше про так звану "коаліцію охочих" - об'єднання країн, готових брати участь у забезпеченні безпеки.

Окрім плану врегулювання війни та гарантій безпеки, переговорники працюють над питанням фінансового відновлення країни. Третій документ стосується відбудови України після війни.

Водночас міністр фінансів Норвегії і колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шлях до миру полягає у зміні розрахунків президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо ціна, яку він має заплатити, буде занадто високою, він може погодитися на щось менше. Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна", - зазначив він.

Як можна прискорити завершення війни - думка експерта

Колишній голова Луганської ВЦА та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі Главреду зазначив, що головною причиною затягування війни є нерішучість Заходу.

За його словами, Росія має низку слабких місць, удари по яких могли б суттєво знизити її воєнний потенціал. Проте відсутність системного тиску з боку союзників дозволяє Кремлю продовжувати агресію роками.

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", - підкреслив Тука.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. За даними видання Axios, під час перемовин Вашингтон домігся від України та Росії певних поступок.

Вже наступного дня, 7 грудня, Дональд Трамп заявив, що РФ нібито погодилась на запропонований план врегулювання війни. Водночас він стверджує, що українська команда вже надала схвалення американського проєкту, а сам Зеленський цього ще не зробив.

Як повідомляв Главред, мирний план Дональда Трампа опинився під загрозою через категоричну позицію Зеленського. Президент заявив, що Україна не поступиться жодними територіями, зокрема частинами Донеччини та Луганщини.

