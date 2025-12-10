Розкол між Трампом і Європою зростає: Кремль уже рахує бонуси — CNN

Російські чиновники вітають критику США і розкручують інформаційну кампанію проти Європи.

Москва використовує розбіжності між США та Європою / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Коротко:

США критикують Європу за слабкість і занепад

Москва використовує розбіжності для впливу на НАТО

Трамп звинувачує ЄС у перешкодах мирній угоді з РФ

Розбіжності між США та Європою загострюються, і Москва може використати це у власних інтересах, повідомляє CNN.

Видання нагадує, що у нещодавньому інтерв’ю Politico Дональд Трамп посилив критику європейських країн, назвавши їх "слабкими" та "занепадаючими". Заява пролунала після оприлюднення нової стратегії національної безпеки США, у якій європейські уряди критикуються за підтримку України та "нереалістичні очікування щодо війни", що нібито заважають укладенню мирної угоди з Росією.

Документ стверджує:

"Більшість європейців прагне миру, але це бажання не втілюється в політику, значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами".

Реакція Москви на критику Європи

CNN зазначає, що формулювання, у яких Європа представлена як "антидемократична перешкода для стабільних відносин з Росією", стало знахідкою для російських чиновників.

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Нюанс, який ми бачимо в новій концепції, безумовно, нам імпонує. Він говорить про необхідність діалогу та побудови конструктивних, добрих відносин".

Не залишився осторонь і гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який привітав критику Трампа на адресу Європи.

Кремль підриває підтримку України та НАТО

Видання підкреслює, що російська політика спрямована на підрив європейської підтримки України та посів сумнівів щодо життєздатності НАТО. Нова стратегія США надає Москві додаткові аргументи в інформаційній війні, спрямованій на громадську думку у США та Європі.

Згадується і російський політолог Сергій Караганов, який заявив: "Ця війна не закінчиться, поки ми не розгромимо Європу морально і політично".

Він уточнив, що не висловлює позицію Путіна, проте його слова відображають погляди Кремля. Перед переговорами з представниками США у Москві керівництво РФ підтверджувало готовність до конфлікту з Європою, хоча його починати не планує.

CNN констатує: "Аудиторія для такого роду войовничих заяв очевидна, і Кремль хоче переконатися, що європейці збентежені риторикою, яка підриває трансатлантичні зв'язки до їхніх основ".

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, пояснює, що Кремль відмовився від традиційної стратегії тиску страхом на адміністрацію Дональда Трампа. За його словами, Росія тепер робить ставку на економічні "вигоди" та підкуп США і самого президента.

"Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 мільярдів доларів і заробляти на корисних копалинах. Логіка Кремля така: ми не обов'язково ведемо переговори — можемо спокійно продовжувати війну, а можемо, як хоче Трамп, разом заробляти гроші. І для нас обидва варіанти прийнятні", — зазначив Жовтенко.

Експерт також підкреслює, що російська пропаганда створює враження, ніби США повинні переконати Москву обрати бізнес замість війни. За задумом Кремля, це додатково тисне на Вашингтон і самого президента, формуючи у США ілюзію відповідальності за мирний розвиток подій.

Відносини США й РФ та мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 грудня у Москві відбулася зустріч посланника Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, з Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль оголосив, що, окрім основного плану мирного врегулювання від США, їм передали ще чотири додаткові документи.

Крім того, на тлі того, що Сполучені Штати посилюють тиск на Нью-Делі через торгівлю російськими енергоносіями, Москва робить кроки, які ризикують створити додаткові дипломатичні ускладнення саме тоді, коли відносини між сторонами потребують максимальної стабільності.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

