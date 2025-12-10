Рус
"Розпад цілком реальний": Тука сказав, чому Заходу не варто рятувати Росію

Анна Ярославська
10 грудня 2025, 04:28
56
У 90-х роках страх Вашингтона перед розпадом ядерної держави тоді втримав РФ від остаточного колапсу.
Георгий Тука, Путин
Смерть Путіна не змінить курс Кремля, вважає Тука / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Тука вважає розпад Росії реалістичним сценарієм
  • РФ уже перебувала на межі дезінтеграції
  • Сьогодні страх Європи та США перед розпадом Росії знову домінує

Сценарій розпаду Російської Федерації залишається можливим попри нинішнє враження стабільності. Зокрема, РФ може повторити долю Радянського Союзу.

Таку думку озвучив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

відео дня

"Зараз розпад Росії виглядає нереалістичним, але це не означає, що він неможливий або дуже далекий. Росія може повторити долю Радянського Союзу", - сказав він у коментарі Главреду.

За його словами, Росія вже одного разу перебувала на межі дезінтеграції в 90-х роках, коли окремі регіони фактично демонстрували готовність до виходу зі складу країни. Тука нагадав про блокування повітряного простору Татарстаном і Башкортостаном, спроби Калінінграда орієнтуватися на ЄС, створення "Далекосхідної народної республіки" і навіть друк власних грошей у Свердловській області.

"Я все це прекрасно пам'ятаю, а тому вважаю розпад Росії цілком реалістичним", - зазначив Тука.

Експерт зазначає, що саме страх Вашингтона перед розпадом ядерної держави тоді втримав РФ від остаточного колапсу. Адміністрація Джорджа Буша-старшого, побоюючись хаосу і втрати контролю над арсеналом, почала масштабну підтримку Росії - від постачань гуманітарних вантажів до щоденного постачання готівкових доларів для стабілізації економіки.

Тука попереджає, що якщо страх перед російським розпадом, як і раніше, домінуватиме в Європі та США, світ ризикує знову зіткнутися зі збереженням кремлівської системи, нехай і без Путіна. За його словами, на зміну йому прийде не реформатор, а один із представників "колективного Путіна".

Він підкреслив, що зникнення Путіна не означає зміну курсу Росії, тому що сформована ним система влади продовжить функціонувати.

"Звичайно, голови цього дракона не цілуються між собою, а досить часто гризуться, але це не означає, що смерть Путіна призведе до радикальної зміни позиції Росії", - додав Тука.

Розпад Росії - прогнози

Як писав Главред, справжній розпад Російської Федерації на окремі державні суб'єкти можливий лише в разі слабкості центральної влади в Москві. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Росія має повторити долю Радянського Союзу і розвалитися на кілька окремих держав.

Російський терорист Ігор Гіркін, який відбуває покарання в російській в'язниці, також передрікає Росії розпад. Зокрема, він висловив побоювання, що найближчим часом США можуть відмовитися від прямого протистояння з Китаєм, а натомість вдарять по Росії за допомогою України.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

