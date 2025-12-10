Рус
Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

Руслан Іваненко
10 грудня 2025, 00:51
Головком розповів, як перехід на корпусну структуру розвантажив оперативні угруповання та посилив керованість військ.
Які реформи очікують ЗСУ на наступному етапі / Колаж: Главред, фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру
  • Корпуси отримали свої смуги відповідальності та війська
  • Розпочалась ротація бригад у межах корпусів

Збройні Сили України офіційно завершили перехід на корпусну структуру. Усі корпуси вже отримали власні смуги відповідальності та сформовані комплекти військ, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками українських медіа, передає кореспондент УНІАН.

"Це лише перший крок. Корпуси вже працюють у закріплених районах, мають необхідні сили та впевнено виконують визначені завдання", — зазначив Сирський.

Кадрові зміни у командуванні

Він також повідомив, що у процесі переходу на нову систему керування були проведені кадрові зміни: командирів без достатнього досвіду замінили, а ті, хто демонструє професійність і готовність до управління великими з’єднаннями, продовжують службу.

"Маємо низку молодих командирів корпусів, які проявляють стійкість, грамотне управління підрозділами та нестандартний підхід до планування операцій", — підкреслив головнокомандувач.

Наступний етап реформи — привести корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу кожного корпусу. За словами Сирського, ротація бригад у межах корпусів уже стартувала.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Росія почала запускати по Україні модифіковані ударні дрони "Шахед", до яких кріплять старі радянські ракети Р‑60, нібито для ураження українських гелікоптерів та обходу систем ППО. Однак така "інновація" виявилася технічно неспроможною та не становить реальної загрози для української авіації.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна почала використовувати балістичні ракети власного виробництва "Сапсан". Про це він розповів під час спілкування з медіа.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори під час війни, він зазначив, що їх проведення залежить виключно від українського народу, а не інших держав.

УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин

війна в Україні новини України Олександр Сырский
