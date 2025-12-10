Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

Головком розповів, як перехід на корпусну структуру розвантажив оперативні угруповання та посилив керованість військ.

Які реформи очікують ЗСУ на наступному етапі / Колаж: Главред, фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру

Корпуси отримали свої смуги відповідальності та війська

Розпочалась ротація бригад у межах корпусів

Збройні Сили України офіційно завершили перехід на корпусну структуру. Усі корпуси вже отримали власні смуги відповідальності та сформовані комплекти військ, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками українських медіа, передає кореспондент УНІАН.

"Це лише перший крок. Корпуси вже працюють у закріплених районах, мають необхідні сили та впевнено виконують визначені завдання", — зазначив Сирський.

Кадрові зміни у командуванні

Він також повідомив, що у процесі переходу на нову систему керування були проведені кадрові зміни: командирів без достатнього досвіду замінили, а ті, хто демонструє професійність і готовність до управління великими з’єднаннями, продовжують службу.

"Маємо низку молодих командирів корпусів, які проявляють стійкість, грамотне управління підрозділами та нестандартний підхід до планування операцій", — підкреслив головнокомандувач.

Наступний етап реформи — привести корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу кожного корпусу. За словами Сирського, ротація бригад у межах корпусів уже стартувала.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

