Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні - що відомо

Зеленський заявив про готовність України провести вибори, та наголосив на важливості міжнародної підтримки та активної ролі Італії у зусиллях щодо миру.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-vyrazil-gotovnost-provesti-vybory-v-ukraine-chto-izvestno-10722689.html Посилання скопійоване

Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський заявив, що він готовий до виборів

Президент висловив сподівання, що Італія продовжить допомагати Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні. Відповідну заяву він зробив у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа. Про це президент України заявив в коментарі італійському виданню La Repubblica під час офіційного візиту до Італії.

"Я завжди готовий до виборів", - зазначив він у відповідь на заяви Дональда Трампа, який у розмові з Politico закинув йому нібито використання війни як привід не проводити вибори та закликав Україну до їх організації. відео дня

Він також наголосив, що має довіру до прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні та сподівається на її подальшу допомогу Україні. Зеленський розповів, що провів зустріч із Мелоні в Римі, під час якої відбулася ґрунтовна й змістовна розмова про всі аспекти дипломатичної ситуації. Українська сторона високо оцінила активну участь Італії у напрацюванні практичних рішень і визначенні кроків для наближення миру.

Президент поінформував італійську прем’єрку про роботу переговорної групи та зазначив, що країни узгоджують свої дипломатичні зусилля, розраховуючи на подальшу підтримку Рима.

"Я також хочу висловити свою вдячність за пакет енергетичної допомоги, необхідне обладнання – саме це підтримає українські родини, наш народ, дітей та повсякденне життя в наших містах і громадах, які продовжують терпіти постійні російські атаки. Ми мусимо захищати життя. Дякую, Італіє!", - резюмував Зеленський.

Чи можна провести вибори під час війни - думка експерта

Як писав Главред, проведення виборів під час воєнного стану заборонене Конституцією України. Хоча в Основному законі прямо йдеться про неможливість парламентських виборів, ця норма за своєю логікою стосується також президентських і місцевих перегонів. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, чи існують шляхи обходу цієї заборони.

Він звернув увагу, що під час активних обговорень представники влади зазвичай наголошували на тому, що чинне законодавство не дозволяє проводити вибори, отже його потрібно змінювати.

При цьому мова йде саме про коригування законів, а не Конституції, тож такі ініціативи тлумачаться досить вільно. Кошель допускає, що може бути ухвалене політико-правове рішення зі змінами до закону "Про правовий режим воєнного стану", яке формально відкриє шлях до проведення виборів, навіть попри конституційні обмеження.

"Такі випадки вже були, коли влада нехтувала нормами Конституції. Зокрема, в останньому тригодинному інтерв'ю президент наголошував на необхідності змін у законодавстві, акцентуючи на слові "закон", а не "Конституція". Це тому, що змінити закон можна досить швидко, з сьогодні на сьогодні, маючи монобільшість і союзників у парламенті. А змінити Конституцію в умовах воєнного стану нереально", - пояснив голова Комітету виборців України.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив, що Україна, попри воєнний стан, повинна провести вибори. Таку позицію він озвучив у розмові з Politico.

У Європейському Союзі наголосили, що визнають Володимира Зеленського легітимно обраним президентом України, а питання нових виборів можливе лише за умов, які дозволятимуть їх безпечне проведення. За словами речниці Єврокомісії Анітти Гіппер, виборчий процес має відбутися тоді, коли це стане можливим з огляду на ситуацію в країні.

Під час переговорів у Флориді делегації України та США обговорювали потенційні строки проведення виборів, а також можливі варіанти обміну територіями між Києвом і Москвою. Як повідомляє The Wall Street Journal, обидві сторони оцінили зустріч у Маямі як результативну.

Інші новини:

Про джерело: La Repubblica La Repubblica — італійська газета, яка сповідує помірно ліві погляди і змагається за звання найпопулярнішої в країні з Corriere della Sera. Заснована в 1976 році видавцем тижневика L'Espresso Карло Караччоло. Нині в медіа-групу Gruppo Editoriale L'Espresso також входить телеканал Repubblica Radio TV, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред