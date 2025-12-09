Рус
Графіки відключень затягнуться: експерт озвучив реальні строки відновлення енергетики

Руслан Іваненко
9 грудня 2025, 19:06
Експерти попередив, що навіть після ремонту дефіцит електроенергії залишатиметься у деяких регіонах.
Ситуація в енергосистемі змінюється поступово м/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

У найближчі кілька днів енергетична ситуація в більшості регіонів України помітно стабілізується, проте для повного відновлення енергосистеми знадобиться щонайменше 10–12 тижнів. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, "за три-чотири дні буде відчутно простіше в більшій частині України. І ситуація буде покращуватись, але для того, щоб відновитись до нормального стану реально потрібно 10-12 тижнів".

Проблеми високовольтних мереж і дефіцит енергії

Експерт наголосив, що навіть після відновлення високовольтних мереж дефіцит у системі залишатиметься. Він зазначив, що дві нещодавні масовані атаки суттєво пошкодили об’єкти, особливо там, де не було належного захисту.

"Щодо високовольтних мереж, ми зараз знаходимось у першій стадії відновлення… Є суттєві втрати по обладнанню там, де не було захисту", — уточнив Харченко.

Він також пояснив, що під час масованих ударів захисні системи прикривають лише ключові елементи підстанцій, а решта території залишається вразливою. Крім того, через широке застосування касетних боєприпасів ремонтні бригади змушені витрачати 1–2 дні на розмінування перед початком робіт.

"Зараз після кожної атаки фактично три, чотири, пʼять днів дуже складна ситуація з передачею і, зрозуміло, з генерацією. Ми зараз саме в цій частині циклу", — додав директор Центру досліджень енергетики.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Коли вдасться скасувати відключення – думка експерта

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії залишатимуться актуальними протягом усієї зими. За його оцінкою, скасування можливе не раніше початку квітня — і то лише за умови сприятливої ситуації в енергосистемі.

Фахівець підкреслює, що українцям слід підготуватися до тривалих обмежень у постачанні електрики щонайменше до середини весни.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Там фіксуються значні руйнування, а російські атаки тривають майже щодня.

Нагадаємо, що після чергової атаки РФ ситуація в українській енергосистемі складна, але контрольована. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію. Влада працює над тим, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох.

Крім того, Уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

війна в Україні новини України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
