Дружина популярної голлівудської акторки вагітна: "Малюк на підході"

Анна Підгорна
10 грудня 2025, 06:22
63
Зовсім скоро Ребел Вілсон знову стане матір'ю.
Ребел Вілсон, Рамона Агрума
Ребел Вілсон зараз - дружина Ребел Вілсон вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com/rebelwilson, instagram.com/ramonaagruma

Австралійська акторка та комік Ребел Вілсон за останні три роки круто змінила своє життя: влітку 2022 року вона здійснила камінг-аут і заявила про стосунки з дизайнеркою Рамоною Агрума. Уже через кілька місяців у пари з'явилася донька Ройс Ліліан (шляхом сурогатного материнства - прим. редактора).

У лютому 2023 року Ребел стала перед Рамоною на одне коліно, і у вересні 2024 року закохані зіграли весілля на Сардинії. Тепер у Вілсон починається новий етап.

відео дня

Про це у своєму блозі в Instagram повідомила дружина акторки. Агрума опублікувала відео, на якому спершу показує позитивний тест на вагітність, а потім уже значного розміру животик. "Щасливі новини в нашій родині! Нас скоро стане четверо! Малятко №2 вже на підході! Люблю тебе, Ребел", - написала Рамона.

Рамона Агрума
Ребел Вілсон зараз - дружина Ребел Вілсон вагітна / фото: instagram.com/ramonaagruma
Рамона Агрума
Ребел Вілсон зараз - дружина Ребел Вілсон вагітна / фото: instagram.com/ramonaagruma

Про персону: Ребел Вілсон

Ребел Вілсон - австралійська акторка, стендап-комедіантка, сценаристка і продюсерка. Почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу, потім дебютувала в США з роллю у фільмі 2011 року "Подружки нареченої". Її справжній прорив стався 2012 року після ролей у комедіях "Ідеальний голос" і "Холостячки", повідомляє Вікіпедія.

16:21

