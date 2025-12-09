'Історичний факт': Путін видав абсурдну заяву про території України і згадав Леніна

Путін знову озвучив вигадки про російський Донбас і заявив, що завершить війну проти України лише після досягнення власних невизначених цілей.

Путін видав абсурдну заяву про території України / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Путін видав дивні заяви про нібито історично російський Донбас

Глава країни-агресорки назвав умову припинення війни

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін висловив абсурдну заяву про нібито історично російський Донбас та назвав умову завершення війни проти України. Про це він заявив під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передають російські пропагандистські ЗМІ.

"Ця територія - це важливо, це наша історична територія, абсолютно точно. Це завжди було частиною Росії, тут питання не стоїть. Просто це природна річ, історичний факт. І навіть під час утворення, створення Радянського Союзу точилася суперечка, я вже говорив про це. Донбас увійшов до складу РСФСР, а потім Володимир Ілліч (Ленін, - ред.) вирішив, як він висловився, це пряма мова з документа, "перерішувати". І він "перерішив", і все, Донбас віддали Україні. Ось так склалося. Зараз я не буду коментувати", - цинічно заявив Путін. відео дня

Він також зазначив, що єдиною умовою припинення так званої "СВО" є доведення її до "логічного кінця" з виконанням поставлених цілей, які він традиційно не став уточнювати.

"Ми безумовно доведемо цю справу до логічного завершення, до досягнення цілей спеціальної військової операції", - сказав глава країни-агресорки Росії.

Дивіться відео заяви Путіна:

Чи піде Путін на завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, останнім часом російський лідер Володимир Путін дедалі частіше з’являється серед військових країни-агресора, надсилаючи таким чином певний сигнал міжнародній спільноті. Про це повідомив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу та військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що така демонстративна поведінка виглядає особливо показово на тлі переговорного процесу, коли паралельно Кремль знову вдається до демонстрації сили.

За словами експерта, Путін чітко дає зрозуміти, що не планує жодних поступок, доки, на його переконання, не будуть виконані завдання так званої СВО. При цьому йдеться вже не лише про захоплення Донецької та Луганської областей, а й про реалізацію ширших цілей — так зване усунення "першопричин" війни, тобто денацифікацію та демілітаризацію України.

"Фактично - про злам української державності, який, на думку Кремля, стався після анексії Криму в лютому-березні 2014 року та подальшої окупації частини Донбасу", - пояснив експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна адміністрація на захопленій частині Херсонщини на чолі з Володимиром Сальдом заявила про намір передати Білорусі ділянки Азовсько-Чорноморського узбережжя під виглядом реалізації "курортних ініціатив". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Водночас Україна категорично не розглядатиме жодних сценаріїв, що передбачають поступки територіями. Про це після перемовин із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини заявив президент Володимир Зеленський. Як зазначає The Washington Post, така позиція може серйозно ускладнити реалізацію американської ініціативи, яку критики вважають надто вигідною для Кремля.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес також наголосив, що Володимир Путін не піде на жодне перемир’я доти, доки вважатиме, що Захід може втратити рішучість або послабити підтримку України.

