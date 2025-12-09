'Ми готові збивати ворожі дрони': президент Румунії зробив заяву

Коротко:
- Президент Румунії заявив, що країна готова збивати дрони, які порушують її повітряний простір
- Це стало реакцією на інциденти з дронами РФ на території Румунії, які не були знищені
Президент Румунії Нікушор Дан під час свого візиту до Парижа в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.
Після останніх випадків, коли російські безпілотники залетіли на територію Румунії, але не були знищені літаками, що піднімалися у повітря, виникло питання про те, чи може країна збивати такі літальні апарати. Про це повідомляє Digi24.
Зазначається, що на пресконференції в Парижі Дан заявив, що "наша країна готова".
Президент Румунії сказав, що до початку повномасштабної війни в Україні підготовка в армії Румунії велась за класичною схемою, але після лютого 2022 року румунські військові адаптувалися до технологічних розробок.
"Зараз ми в кращому становищі, ніж місяць тому, а через три місяці будемо ще краще підготовлені, ніж зараз. Якщо у нас будуть дрони, ви побачите, що ми їх збиватимемо", - сказав Дан.
Повідомляється, що Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.
Атака дронів на Польщу - думка експерта
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у коментарі для Главреду зазначив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю.
За словами експерта, поодинокі випадки перетину кордону ще можна було б пояснити технічними неполадками або впливом систем радіоелектронної боротьби, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.
Мельник підкреслив, що стратегічна мета Кремля полягає у демонстрації того, що Росія фактично веде війну з НАТО, а довгострокове завдання – послаблення або руйнування Альянсу.
Наліт російських дронів на країни ЄС - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 19 листопада, під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні, Румунія піднімала винищувачі після вторгнення безпілотника в її повітряний простір. Польща також превентивно підняла авіацію в небо, зокрема винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження.
Крім того, 13 вересня, на територію Румунії, яка є членом НАТО, вторгся російський ударний дрон. БпЛА заглибився на відстань близько 10 кілометрів та перебував у румунському небі майже 50 хвилин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня близько двадцяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь союзні війська та польська авіація відкрили вогонь і збили ворожі апарати. Це стало першим випадком, коли НАТО безпосередньо знищило російські повітряні цілі.
Читайте також:
- Ворог знайшов "слабку ланку": експерт пояснив нову тактику ударів РФ по Україні
- РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився
- Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України
Про джерело: Digi24
Digi24 - це румунський цілодобовий новинний телеканал та онлайн-портал (Digi24.ro), що належить Digi TV і пропонує актуальні новини, аналітику, а також прямі трансляції з Румунії та світу, фокусуючись на політиці, економіці та суспільних питаннях, позиціонуючи себе як незалежне медіа. Про це пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред