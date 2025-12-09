Рус
"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

Інна Ковенько
9 грудня 2025, 20:07
67
Нікушор Дан заявив, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.
'Ми готові збивати ворожі дрони': президент Румунії зробив заяву
Румунія збиватиме розійські дрони / Колаж: Главред, фото: Shutterstock, facebook.com/NicusorDan.ro

Коротко:

  • Президент Румунії заявив, що країна готова збивати дрони, які порушують її повітряний простір
  • Це стало реакцією на інциденти з дронами РФ на території Румунії, які не були знищені

Президент Румунії Нікушор Дан під час свого візиту до Парижа в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Після останніх випадків, коли російські безпілотники залетіли на територію Румунії, але не були знищені літаками, що піднімалися у повітря, виникло питання про те, чи може країна збивати такі літальні апарати. Про це повідомляє Digi24.

відео дня

Зазначається, що на пресконференції в Парижі Дан заявив, що "наша країна готова".

Президент Румунії сказав, що до початку повномасштабної війни в Україні підготовка в армії Румунії велась за класичною схемою, але після лютого 2022 року румунські військові адаптувалися до технологічних розробок.

"Зараз ми в кращому становищі, ніж місяць тому, а через три місяці будемо ще краще підготовлені, ніж зараз. Якщо у нас будуть дрони, ви побачите, що ми їх збиватимемо", - сказав Дан.

Повідомляється, що Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Атака дронів на Польщу - думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у коментарі для Главреду зазначив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю.

За словами експерта, поодинокі випадки перетину кордону ще можна було б пояснити технічними неполадками або впливом систем радіоелектронної боротьби, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що стратегічна мета Кремля полягає у демонстрації того, що Росія фактично веде війну з НАТО, а довгострокове завдання – послаблення або руйнування Альянсу.

Наліт російських дронів на країни ЄС - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 листопада, під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні, Румунія піднімала винищувачі після вторгнення безпілотника в її повітряний простір. Польща також превентивно підняла авіацію в небо, зокрема винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження.

Крім того, 13 вересня, на територію Румунії, яка є членом НАТО, вторгся російський ударний дрон. БпЛА заглибився на відстань близько 10 кілометрів та перебував у румунському небі майже 50 хвилин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня близько двадцяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь союзні війська та польська авіація відкрили вогонь і збили ворожі апарати. Це стало першим випадком, коли НАТО безпосередньо знищило російські повітряні цілі.

Про джерело: Digi24

Digi24 - це румунський цілодобовий новинний телеканал та онлайн-портал (Digi24.ro), що належить Digi TV і пропонує актуальні новини, аналітику, а також прямі трансляції з Румунії та світу, фокусуючись на політиці, економіці та суспільних питаннях, позиціонуючи себе як незалежне медіа. Про це пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Румунії атака дронів
Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

