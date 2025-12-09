'Ми готові збивати ворожі дрони': президент Румунії зробив заяву

Нікушор Дан заявив, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Румунія збиватиме розійські дрони

Президент Румунії заявив, що країна готова збивати дрони, які порушують її повітряний простір

Це стало реакцією на інциденти з дронами РФ на території Румунії, які не були знищені

Президент Румунії Нікушор Дан під час свого візиту до Парижа в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Після останніх випадків, коли російські безпілотники залетіли на територію Румунії, але не були знищені літаками, що піднімалися у повітря, виникло питання про те, чи може країна збивати такі літальні апарати. Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що на пресконференції в Парижі Дан заявив, що "наша країна готова".

Президент Румунії сказав, що до початку повномасштабної війни в Україні підготовка в армії Румунії велась за класичною схемою, але після лютого 2022 року румунські військові адаптувалися до технологічних розробок.

"Зараз ми в кращому становищі, ніж місяць тому, а через три місяці будемо ще краще підготовлені, ніж зараз. Якщо у нас будуть дрони, ви побачите, що ми їх збиватимемо", - сказав Дан.

Повідомляється, що Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Атака дронів на Польщу - думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у коментарі для Главреду зазначив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю.

За словами експерта, поодинокі випадки перетину кордону ще можна було б пояснити технічними неполадками або впливом систем радіоелектронної боротьби, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що стратегічна мета Кремля полягає у демонстрації того, що Росія фактично веде війну з НАТО, а довгострокове завдання – послаблення або руйнування Альянсу.

Наліт російських дронів на країни ЄС - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 листопада, під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні, Румунія піднімала винищувачі після вторгнення безпілотника в її повітряний простір. Польща також превентивно підняла авіацію в небо, зокрема винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження.

Крім того, 13 вересня, на територію Румунії, яка є членом НАТО, вторгся російський ударний дрон. БпЛА заглибився на відстань близько 10 кілометрів та перебував у румунському небі майже 50 хвилин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня близько двадцяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь союзні війська та польська авіація відкрили вогонь і збили ворожі апарати. Це стало першим випадком, коли НАТО безпосередньо знищило російські повітряні цілі.

