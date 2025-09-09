Рус
Новий етап війни: візит до Китаю посилив агресію Путіна - The Times

Анна Ярославська
9 вересня 2025, 07:02
1427
Після зустрічі з Сі Цзіньпіном упевненість диктатора РФ зросла, а удари по Україні стали сильнішими.
Путин, удар по Кабмину
Візит Путіна до Китаю дав старт новій фазі війни проти України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Путін посилив агресію проти України
  • Впевненість диктатора РФ зросла після візиту до Китаю і зустрічі з Сі Цзіньпіном
  • Кремль заявляє, що санкції не змусять Росію відмовитися від війни

Російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на будівлю Кабміну в центрі Києва під час однієї з наймасштабніших атак з початку війни. Зміни відбулися після візиту глави Кремля до Китаю.

Як пише видання The Times, упевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, де вони обговорювали перспективи співпраці.

відео дня

"Хоча він [Путін] ніколи не страждав невпевненістю в собі, характерна для Путіна розв'язність помітно посилилася після його повернення з Пекіна", - пишуть журналісти та зазначають, що прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати "центри ухвалення рішень" в Україні.

Зазначається, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм.

До того ж на параді в Пекіні Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна. За парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні, вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це був перший випадок з часів Холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом.

ЗМІ зазначає, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Але Пекін підтримав Москву дипломатично й уникає західних санкцій. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість із КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Поїздка Путіна в Пекін відбулася незабаром після того, як Трамп розстелив перед ним червону доріжку на Алясці на російсько-американському саміті, який багато хто вважає дипломатичним тріумфом Москви. У неділю президент США заявив, що планує знову поговорити з Путіним найближчими днями, і попередив про намір запровадити додаткові санкції проти Москви, якщо Путін не погодиться на мирну угоду.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що жорсткі санкції можуть "повністю обрушити" російську економіку, однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що санкції не змусять Росію відмовитися від війни.

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що "імперіалістичний план Путіна не закінчиться завоюванням України, а, скоріше, стане лише початком".

Атака 7 вересня і удар РФ по будівлі Кабміну - головне

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що найбільша російська атака була спрямована на столицю України.

Варто зазначити, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах і верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Росіяни били по будівлі уряду балістичною ракетою "Іскандер". Про це офіційно заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Новий етап війни: візит до Китаю посилив агресію Путіна - The Times
Іскандер - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Про що свідчить удар РФ по Кабміну: думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що російський удар по урядовому кварталу має показовий характер.

За його словами, влучання в дах Кабміну виявило серйозні проблеми в роботі системи протиповітряної оборони. Він додав, що ця подія свідчить про наявність глибших системних недоліків.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зазначив він в ефірі телеканалу Київ24.

