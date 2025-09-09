Рус
Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відео

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2025, 02:48
787
Російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по будівлі Кабінету міністрів.
удар по Кабмину
Момент удару по Кабміну потрапив на відео / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Що відомо:

  • Росіяни атакували Київ ракетами та дронами
  • Одна з ракет вдарила по Кабміну
  • Росіяни вдарили по Кабінету міністрів балістичною ракетою Іскандер

Російські окупанти атакували Київ ударними дронами і ракетами в ніч на 7 вересня. Один з ударів був прямо по будівлі Кабінету міністрів України. У Мережі з'явилося відео з моментом удару по Кабміну.

Відомо, що росіяни атакували будівлю уряду балістичною ракетою "Іскандер".

відео дня
Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відео
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

На кадрах, які розлетілися в Мережі, видно момент удару і вибуху в районі Кабінету міністрів. Після влучання над будівлею піднімався стовп диму. Також вдалося зафіксувати проліт інших ракет.

Дивіться відео з моментом удару по Кабміну в Києві:

удар по Кабмину
Росіяни вдарили ракетою по Кабміну міністрів / фото: скріншот

Удар по Кабміну - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що російський удар по урядовому кварталу, зокрема ураження будівлі Кабміну, має показовий характер.

Криволап наголосив, що влучання в дах Кабміну стало показовим і водночас виявило серйозні проблеми в роботі системи протиповітряної оборони. Він додав, що ця подія свідчить про наявність більш глибоких системних недоліків.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зазначив він в ефірі телеканалу Київ24.

Удар по Кабміну 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія знову здійснила масований обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Уперше з початку повномасштабної війни ворожа атака пошкодила будівлю Кабінету Міністрів.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах і верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести другу хвилю санкцій проти Росії у відповідь на дії країни-агресора.

Інші новини:

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

