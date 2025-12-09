Рус
Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

Інна Ковенько
9 грудня 2025, 23:51
72
Він пожартував, що простіше ліквідувати сам Офіс, ніж призначити його керівника.
Зеленський прокоментував призначення нового керівника Офісу президента
Зеленський прокоментував призначення нового керівника Офісу президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський

Що сказав Зеленський:

  • Призначення нового керівника Офісу президента не є пріоритетним питанням
  • Головним викликом зараз залишається війна, а не кадрові призначення
  • Президент додав, що інколи простіше ліквідувати Офіс, ніж призначати нового керівника.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання призначення керівника Офісу президента України не є першочерговим. Він додав, що через постійність запитань про призначення нового керівника ОП інколи складається враження, що простіше ліквідувати сам Офіс, ніж призначити його керівника.

За словами президента, наразі війна є набагато важливішим питанням. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

відео дня

Зокрема, у глави держави знову запитали про перезавантаження Офісу президента і призначення нового керівника.

"Що стосується перезавантаження Офісу, знов запитання щодо керівника Офісу, багато таких запитань. Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати Офіс" - наголосив Зеленський.

Призначення нового керівника Офісу президента - що відомо

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав двох основних кандидатів, які зараз розглядаються на посаду глави Офісу президента України. Відповідаючи 8 грудня на запитання журналістів, він повідомив, що наразі розглядає двох основних претендентів - міністра оборони Дениса Шмигаля та віцепрем’єра Михайла Федорова.

Відставка Єрмака - останні новини

Як писав Главред, 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Крім того, Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Офіс президента
