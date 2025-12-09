Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

Зеленський повідомив про початок застосування балістичних ракет "Сапсан" власного виробництва в Україні.

https://glavred.net/war/ukrainskaya-ballistika-v-deystvii-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-kotoroe-ne-ponravitsya-vragu-10722722.html Посилання скопійоване

Україна використовує ракети "Нептун", "Паляниця" та "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, Володимир Зеленський

Коротко:

Україна почала застосовувати балістичні ракети "Сапсан" власного виробництва

Також використовуються ракети "Нептун", "Паляниця" та "Фламінго"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна почала використовувати балістичні ракети власного виробництва "Сапсан". Про це він розповів під час спілкування з медіа.

"Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує Нептуни, довгі Нептуни, Паляниця, Фламінго, а також "Сапсан", скажу чесно, почали. І я не буду говорити в якій кількості, відповім достатньо риторично [...] узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", – заявив президент. відео дня

Стратегія маскування для ворога

Він також зазначив, що іноді застосування "Сапсанів" ворог може сприймати як удари крилатими ракетами "Нептун".

"Нептуни дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", – додав Зеленський.

Ракета Сапсан / Інфографіка Главред

Ключові переваги української ракети Сапсан – думка експерта

Як писав Главред, військовий аналітик Андрій Крамаров вважає, що українська балістична ракета "Сапсан", яку вже запущено у виробництво, стала важливим проривом у вітчизняному оборонному секторі. За його словами, нова розробка має характеристики, співставні з російським комплексом "Іскандер-М", а її перехоплення для окупантів буде надзвичайно складним.

Експерт зазначає, що серед ключових цілей для "Сапсана" можуть бути аеродроми тактичної авіації, звідки РФ запускає КАБи по лінії фронту, а також позиції оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М". Крамаров упевнений: поява української балістики здатна суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Під ударами опинилися Рязанський НПЗ у Росії та Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

Крім того, у ніч на 8 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями.

Нагадаємо, що безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. За словами керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, на заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

Читайте також:

Про персону: Андрій Крамаров Андрій Крамаров - офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт. Згідно з його сторінкою в Facebook, раніше працював на посаді "головний спеціаліст" у Національному банку України та юрисконсультом в Ощадбанку. Вивчав міжнародний бізнес в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред