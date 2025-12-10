Рус
Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2025, 04:02
Ця магнітна буря може стати причиною погіршення самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала дуже сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила посилена магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Цілий тиждень країну "трусила" 6-бальна і 7-бальна магнітна буря. Очікувалося, що вона стане слабшою, 6 грудня вона навіть опустилася до рівня 4-х балів.

Однак після цього буря раптово знову посилилася. 7 грудня її потужність раптово зросла до 5-ти балів. На такому ж рівні вона була і 8 грудня. Наступного дня магнітна буря стала неймовірно сильною - майже 7 балів.

Очікується, що 10 грудня потужність геомагнітного шторму стане 5-бальною. Незабаром вона опуститься до мінімуму.

магнітна буря
Україну атакувала посилена магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 10 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 43 сонячні плями.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго 'труситиме' посилена магнітна буря
Симптоми магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
