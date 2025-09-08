Росія обрала нову ціль для ударів по Україні - про що йдеться

Росія націлилась на українську енергетику, держава готує відповіді та посилює захист критичної інфраструктури, зазначив Зеленський.

Росія обрала нову ціль для ударів по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Про що сказав Зеленський:

Росія концентрується на ударах по енергетиці

Громади мають бути забезпечені мобільним зв'язком

Російські окупаційні війська концентруються на українській енергетиці та готують нові удари. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками ставки, передає Офіс президента.

Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки основну увагу приділили технологічним питанням - наявності систем ППО та ракет до них, а також графікам виробництва й постачання.

"Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи", - сказав він.

Окремо заслухали доповіді щодо виробництва дронів, їхньої якості та кількості. Президент подякував виробникам, які нарощують постачання, зокрема далекобійних засобів.

Зеленський додав, що також обговорювали стан інфраструктури зв’язку - мобільні мережі та їхній захист. Глава держави наголосив, що кожна громада має бути забезпечена стабільним доступом до зв’язку, і для цього відповідні служби повинні продовжити роботу.

Яка ціль російських ударів по енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував масовані авіаудари РФ по Україні, зазначивши, що удари по енергетичних об'єктах є складовою гібридної війни. Їхня мета – не стільки військові досягнення, скільки створення труднощів для цивільного населення. Так Росія намагається сіяти хаос, підривати довіру до української влади та дестабілізувати контрольовані Україною території.

Снєгирьов в коментарі Фокусу наголосив, що у 2022 році масовані атаки на енергетичну інфраструктуру спричинили масштабні відключення електроенергії. За його словами, схожий сценарій теоретично може повторитися у газовій сфері, причому наслідки будуть особливо серйозними, якщо удари співпадуть з опалювальним сезоном.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія відновила удари по енергосистемі України. У зв’язку з цим генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-якого розвитку подій.

В ніч на 8 вересня країна-агресор завдала масованого удару по об’єкту теплової генерації в Київській області. За інформацією Міністерства енергетики України, на місці вже працюють рятувальники та енергетики, ліквідовуючи наслідки атаки.

Масований ракетно-дроновий удар по українських містах у ніч на 7 вересня свідчить про небажання Росії завершувати війну дипломатичним шляхом, зазначив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

