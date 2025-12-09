Відключення світла по-новому: в Україні прийняли важливі зміни щодо електроенергії

Уряд України оголосив про низку рішень, спрямованих на скорочення тривалості відключень електроенергії та стабілізацію енергосистеми, вказала прем'єр.

В Україні прийняли важливі зміни щодо відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Відключення електроенергії в Україні можуть стати менш тривалими, оскільки уряд ухвалив рішення, спрямовані на покращення ситуації з енергозабезпеченням населення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що постійні російські удари пошкодили об’єкти генерації, мережі та системи передачі, що й призвело до складної ситуації в енергосистемі.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Свириденко зазначила, що відключення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу — ці установи отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів за нинішніх умов енергозабезпечення.

"Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів. Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України", - вказала вона.

Уряд доручив обласним військовим адміністраціям, місцевій владі та відповідним комунальним підприємствам зменшити споживання електроенергії.

Свириденко наголосила, що додаткове підсвічування будівель, вулиць, парків, використання декоративних гірлянд та вуличної реклами у центральних районах міст не може бути пріоритетом у нинішніх складних умовах для енергосистеми.

Водночас вона підкреслила, що вулиці та дороги з підвищеним рівнем аварійності повинні залишатися освітленими навіть у режимі економії. Їх перелік мають визначити МВС разом із Національною поліцією.

Безпека руху та комфорт пересування людей мають бути забезпечені.

Також уряд уточнив, що вимоги щодо економії не поширюються на електроенергію, вироблену споживачами на власних генераторах для власних потреб.

"Доручили Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів", - вказала вона.

Проблеми, що заважають подачі електроенергії в мережу операторів, повинні усуватися без зволікань, наголосила Свириденко. Усі наявні когенераційні установки мають бути введені в експлуатацію, і відповідні рішення Кабмін ухвалив ще минулого тижня.

Також уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та підприємствам, у яких частка держави становить 50% і більше.

"Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго", - резюмувала вона.

Юлія Свириденко, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Коли ситуація зі світлом покращиться - думка експерта

Як писав Главред, у більшості регіонів України впродовж найближчих днів очікується відчутне поліпшення ситуації з електропостачанням, однак повне відновлення енергосистеми займе щонайменше два з половиною–три місяці. Про це повідомив керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він пояснив, що вже за три–чотири дні навантаження на систему значно зменшиться, після чого процес стабілізації поступово триватиме. Водночас навіть після ремонту високовольтних ліній у системі ще зберігатиметься дефіцит електроенергії.

Експерт додав, що дві останні масовані атаки завдали суттєвої шкоди енергетичній інфраструктурі, особливо на об’єктах, які не мали належного рівня захисту.

"Щодо високовольтних мереж, ми зараз знаходимось у першій стадії відновлення… Є суттєві втрати по обладнанню там, де не було захисту", — уточнив Харченко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 грудня по всій території України діятимуть обмеження на використання електроенергії. В Укренерго пояснили, що такі заходи запроваджено через наслідки масштабних ракетних і дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

9 грудня у більшості регіонів країни вже були введені аварійні відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.

Чергові масовані удари по енергетичній інфраструктурі знову серйозно дестабілізували роботу української енергосистеми. Найбільш напружена ситуація спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях, де рівень руйнувань продовжує зростати, зазначив голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

