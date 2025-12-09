Рус
Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Юрій Берендій
9 грудня 2025, 16:52
Трамп заявив про необхідність проведення нових виборів та зазначив, що тема вступу України до НАТО вже давно була закритою через позицію Путіна.
Трамп назвав винних у втраті Криму та пригрозив Україні, якщо вона не погодиться на мирний план / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Про що говорили Зеленський і Путін в 2019 році
  • Хто "віддав" Путіну Крим
  • Що буде, якщо Україна не прийме мирний план США

Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Серед ключових меседжів — твердження, що РФ має сьогодні "вигіднішу позицію" на переговорах, а завершення війни військовим шляхом поки що виглядає менш реальним. Трамп також жорстко розкритикував європейських союзників, назвавши країни ЄС "згасаючим континентом" з "слабкими керівниками", і висловив сумнів щодо їх здатності завершити війну.

Главред зібрав основні заяви президента США Трампа в контексті війни Росії проти України з його інтерв’ю виданню Politico.

Хто має сильнішу позицію на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нині має сильнішу позицію, підкресливши, що це більша держава і тут складно щось заперечити.

"Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Чесно кажучи, вона не відбулася б, якби я був президентом. І вона не відбувалася протягом чотирьох років. Я спостерігав за тим, що відбувалося, і сказав: "Вау, вони тут влаштують проблеми". І це почалося, і могло перерости у Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, що зараз цього, ймовірно, не відбудеться", - сказав він.

Він також висловив думку, що за іншого президента світ міг би опинитися на межі Третьої світової війни, і нинішня ситуація була б значно гіршою.

За його словами, війна залишається серйозним викликом передусім для Європи, яка, на його переконання, не надто ефективно справляється з цим викликом.

Трамп "накинувся" на Зеленського через мирний план

Трамп також повідомив, що українська делегація схвально сприйняла оновлений мирний план, запропонований Сполученими Штатами. За його словами, він почув, що документ високо оцінили його заступники та найближчі радники, хоча сам президент України, за їхніми словами, ще не мав можливості детально ознайомитися з пропозицією.

"Насправді, він її ще не прочитав. Станом на вчора. Можливо, він прочитав її вночі. Було б добре, якби він її прочитав. Знаєте, багато людей гине, тому було б дуже добре, якби він її прочитав", - вказав президент США.

Трамп наголосив, що було б важливо знайти час, аби вивчити документ.

Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

Вибори в Україні

Трамп також виступив за проведення виборів проти України попри те, що таке волевиявлення суперечило б закону про воєнний стан.

" Минуло багато часу. Ситуація не особливо покращилася. Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський виграв би. Я не знаю, хто виграє, але виборів не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - зазначив він.

Чи можуть США вийти з мирного процесу

Трамп прокоментував заяву свого сина, який припустив, що США можуть "відійти від України". Президент зазначив, що це твердження не є правдою, але й повністю його заперечити він не може, адже всі сторони повинні діяти в межах домовленостей і уважно вивчати потенційні угоди.

"Знаєте, з Росією нелегко, бо Росія має перевагу. І завжди мала. Вона набагато більша, набагато сильніша в цьому сенсі. Я дуже поважаю Україну, я дуже поважаю народ України і військо України за їхню хоробрість, за боротьбу і все інше. Але, знаєте, в якийсь момент розмір зазвичай перемагає. А це величезний розмір", - додав він.

Він також звернув увагу на масштаби війни, наголосивши, що витрати на неї колосальні та що вона взагалі б не почалася, якби він обіймав посаду президента. Трамп підкреслив, що конфлікт забрав життя мільйонів людей і величезної кількості військових. За його словами, лише за минулий місяць сторони нібито втратили 27 тисяч бійців, а також мирних жителів через ракетні удари по Києву та інших містах.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Трамп додав, що ця війна не є питанням, яке безпосередньо стосується США, і нині країна більше не надає фінансової допомоги. Він звинуватив Джо Байдена у тому, що той "безглуздо" виділив Україні 350 мільярдів доларів. На його думку, якби цих коштів не було надано, події могли б розвиватися інакше.

Що не дає укласти мирну угоду між Україною та Росією

Він також заявив, що Путін не поважав Байдена і мав негативне ставлення до Зеленського.

"Вони дійсно ненавидять один одного. І частина проблеми полягає в тому, що вони дуже сильно ненавидять один одного, і їм дуже важко домовитися. Це важче, ніж зазвичай. Я врегулював вісім воєн. І я б сказав, що це була б дев'ята. Я дуже пишаюся цим. І я роблю це досить регулярно, досить легко. Мені це не важко. Це моя робота. Я укладаю угоди. Ця — складна. Однією з причин є те, що рівень ненависті між Путіним і Зеленським є надзвичайно високим", - резюмував він.

Вступ України до НАТО - про що говорили Зеленський і Путін в 2019 році

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи має НАТО припинити розширення, зауважив, що потенційних кандидатів уже залишилося небагато, і це питання постало ще до російської агресії.

"Було зрозуміло, що Україна не вступить до НАТО. Чесно кажучи, це було задовго до Путіна. А тепер вони натиснули. Знаєте, коли Зеленський вперше приїхав і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим. І ми станемо членами НАТО". Він сказав це не дуже ввічливо", - стверджує він.

В цьому контексті варто зазначити, що остання зустріч Зеленського та Путіна до згаданих обговорень відбулася у грудні 2019 року в Парижі в рамках "нормандського формату".

Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

Говорячи про Володимира Зеленського, Трамп охарактеризував його як надзвичайно вправного комунікатора та порівняв із Барнумом, відомим умінням переконувати та продавати будь-що. На його думку, Зеленському вдалося домогтися від Джо Байдена надання значних фінансових ресурсів.

Хто "віддав" Путіну Крим

Трамп також заявив, що Україна втратила приблизно чверть своєї території, а Крим, за його словами, був фактично втрачений ще за часів Барака Обами. Він підкреслив, що розглядає ситуацію з точки зору людини, яка добре розуміється на нерухомості.

"І що я бачу, коли дивлюся на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий красивий. Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок землі, щоб дістатися, знаєте, до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі, Крим величезний, але він з'єднує частину України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий причал. З чотирьох боків він оточений океаном у найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. І я знаю, що ви українець і дуже добре знаєте Україну. Обама змусив їх віддати Крим. Я пам'ятаю, що сталося, але я не був залучений, як зараз, з тими знаннями, які маю зараз. Я дуже добре знаю Україну", - резюмував він.

Трамп повідомив, що Ви знаєте, коли цей конфлікт насправді розпочався, він тлів роками. Але коли Обама відмовився від Криму, це було великою подією.

Це було важливо. Я пам'ятаю, коли я вперше переїхав до Сполучених Штатів, багато людей навіть не знали, що таке Україна. І саме в 2014 році люди раптом почали усвідомлювати, наскільки важливим є цей регіон з геополітичної точки зору.

"Я кажу це з точки зору краси, погоди, всього. Крим — найтепліший. Він має такий великий потенціал. І Обама змусив їх. Обама це зробив. Це не Байден. Ну, можливо, він був причетний, але я в цьому сумніваюся. І ви, мабуть, тоді теж не знали багато. Він ніколи не був найрозумнішим. Але, знаєте, Обама зрадив, він змусив їх зрадити", - вказав він.

Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

Що буде, якщо Україна не прийме мирний план США

Відповідаючи на запитання, чи існує крайній термін у разі, якщо Зеленський відмовиться від угоди, і чи настане момент, коли він скаже "досить", Трамп зазначив, Зеленському доведеться прийняти стан справ.

"Ну, йому доведеться взятися за справу і почати приймати речі такими, як вони є, коли ти програєш, бо ти програєш", - додав президент США.

Трамп також прокоментував твердження про нібито поразку України у війні. Він звернув увагу на те, що українська сторона втратила частину територій ще до його приходу, зокрема значну ділянку узбережжя, на що, за його словами, вказують карти.

"Я тут вже 10 місяців, але поверніться на 10 місяців назад і подивіться. Вони втратили всю цю смугу. Зараз вона стала більшою. Вона стала ширшою, але вони втратили багато землі. І це дуже хороша земля, яку вони втратили. Ви точно не скажете, що це перемога. Я можу показати вам діаграму. Вони втратили багато землі", - вказав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Європа не справляється з врегулюванням війни - Трамп

Трамп заявив, що в Європі нині панує спільна позиція. За його словами, країни ЄС хочуть надалі підтримувати Україну до перемоги у війні. Він підкреслив, що якщо вони справді налаштовані на такий результат, то мають продовжувати цю підтримку.

Він також сказав, що добре знає європейських лідерів і загалом ставиться до них позитивно. За його словами, серед них є ті, кого він вважає друзями, а інші — просто нормальними партнерами. Трамп зазначив, що за роки політичного досвіду навчився розрізняти сильних і слабких лідерів, розумних і недалекоглядних, адже трапляються й відверто некомпетентні.

"Але вони не роблять свою роботу добре. Європа в багатьох аспектах не робить свою роботу добре. Вони не роблять хорошої роботи. Вони занадто багато говорять і нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. А війна триває і триває. Вона триває вже чотири роки. Вона тривала задовго до того, як я прийшов сюди. Це не моя війна. Це війна Джо Байдена. І з точки зору Америки, це дуже сумно. Єдина причина, чому я дійсно переймаюся цим, — я ненавиджу бачити, як вбивають молодих, красивих людей. Саме тому я й втрутився", - вказав глава Білого дому.

Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Європа перестане існувати

Крім того, Трамп висловив переконання, що за нинішнього розвитку подій Європа може втратити здатність до існування, а багато держав стануть нежиттєздатними. Він назвав міграційну політику європейських країн катастрофічною та різко розкритикував підхід до питання імміграції.

"Те, що вони роблять з імміграцією, — це катастрофа… В Європу вони приїжджають з усіх куточків світу, а не тільки з Близького Сходу. Вони приїжджають з Конго, величезна кількість людей приїжджає з Конго. І що ще гірше, вони приїжджають з в'язниць Конго та багатьох інших країн. І з якоїсь причини вони хочуть бути політично коректними, що, на мою думку, є протилежністю політичної коректності, але вони хочуть бути політично коректними і не хочуть відправляти їх назад туди, звідки вони приїхали", - наголосив Трамп.

Чи можуть США визнати Крим російським - думка експерта

Як писав Главред, визнання з боку США окупованих Криму та Донбасу як російських територій стало б украй небезпечним прецедентом не лише для України, а й для всього світу. На думку політолога та керівника аналітичного центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова, такий крок засвідчив би, що Вашингтон діє виключно з позиції власної вигоди, а союз із США є справою непередбачуваною й ризикованою.

"Як говорив Кіссінджер, бути ворогом США небезпечно, а другом - смертельно небезпечно", - сказав експерт.

Він також підкреслив, що Кремль намагається домогтися юридичного закріплення захоплених українських територій, фактично узаконити результат агресії. Водночас для Сполучених Штатів подібне рішення є неприйнятним, адже офіційне визнання Криму та Донбасу за Росією підірвало б основи міжнародного права, сформовані ще в радянський період.

"Такий крок відкриє "скриньку Пандори": визнання російськими Криму та Донбасу означатиме повалення засад міжнародного права, що були підписані ще Радянським Союзом (а Росія вважає себе правонаступницею СРСР), унаслідок чого перестане працювати принцип, який передбачає, що кордони в Європі не можуть змінюватися за допомогою збройних сил. Коли створювалися такі правила, був розрахунок на те, що це виключить перспективу військових конфліктів, але, як ми бачимо, це не спрацювало", - підкреслив політолог.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для України

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для України

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

