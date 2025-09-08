РФ вдарила по Кабміну балістичною ракетою Іскандер - ОП

Будівля Кабінету міністрів була атакована Росією вперше.

РФ вдарила Іскандером по Кабміну / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Що відомо:

РФ атакувала Київ ракетами і Шахедами

Одне з влучань було у будівлю Кабінету міністрів

Удар по Кабміну був здійснений ракетою Іскандер

Російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами у ніч на 7 вересня. Удар був і по будівлі Кабінету міністрів. Виявилось, що росіяни били по уряду балістичною ракетою "Іскандер". Про це офіційно заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Проінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою Іскандер", - написав Єрмак. відео дня

ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

Єрмак обговорив із представником США гарантії безпеки, оборонну підтримку, посилення санкцій проти Росії та координацію дій з партнерами.

"Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти. Подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу. Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру. Продовжуємо роботу", - підсумував Єрмак.

Удар по Кабміну - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що російський удар по урядовому кварталу, зокрема ураження будівлі Кабміну, має показовий характер.

Криволап підкреслив, що влучання у дах Кабміну стало показовим та водночас виявило серйозні проблеми у роботі системи протиповітряної оборони. Він додав, що ця подія свідчить про наявність глибших системних недоліків.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зауважив він в ефірі телеканалу Київ24.

Удар по Кабміну 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія знову здійснила масований обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше від початку повномасштабної війни ворожа атака пошкодила будівлю Кабінету Міністрів.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах та верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити другу хвилю санкцій проти Росії у відповідь на дії країни-агресора.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

