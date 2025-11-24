Рус
Читати російською
Путін може зупинити війну за день: Клочок описав два сценарії після перемир'я

Анна Ярославська
24 листопада 2025, 11:48
Якщо Україна погодиться на "мирний план", то Путін може зупинити вогонь за один день. Але є нюанси.
Валерий Клочок, Путин, ВСУ
Путін може зупинити вогонь за день, але порушення перемир'я неминучі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, сайт Кремля, 53 ОМБ ім. князя Володимира Мономаха

Головні тези:

  • Путін здатний зупинити вогонь в Україні за один
  • Кремлю критично важливо домогтися стійкого перемир'я
  • Період умовного перемир'я може тривати 2-3 місяці, після чого можливі два сценарії

Президент Росії Володимир Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні протягом одного дня, якщо буде досягнуто відповідної домовленості. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За словами експерта, нещодавній удар по житловому будинку в Тернополі міг бути свідомим сигналом Володимиру Зеленському.

"Приліт по будинку в Тернополі - це аргумент Зеленському: "Дивись, що може робитися". На моє переконання, це було зроблено свідомо", - зазначив він.

При цьому публічно Путін може дати команду зупинити наступ, не стріляти, але насправді ексцеси будуть по всій лінії фронту.

"І вони триватимуть певний час. Як це було під час АТО: нібито перемир'я, а його немає. Це може тягнутися. Але в будь-якому разі почне працювати переговорна група, яка домовлятиметься про моніторингові місії тощо", - пояснив Клочок.

Росії потрібне перемир'я

Експерт вважає, що для Кремля зараз критично важливо встановити стійке перемир'я, щоб почати розмови про зняття санкцій.

"Тому що економічна ситуація в Росії - жахлива. Те, що вони публікують, - це верхівка айсберга. Бізнесменів багато, вони хочуть нормального життя. І для них критично важливо зараз домогтися скасування санкцій, щоб ширше торгувати. Оборонку ніхто згортати не буде, але гроші потрібні", - сказав Клочок.

Що чекає на Україну

Клочок прогнозує, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійкого перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів.

Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати два-три місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я.

Якщо ж сторони вийдуть на робочий формат домовленостей, то, на думку політолога, до закінчення каденції президента США Дональда Трампа активні бойові дії в повному масштабі не відновляться.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи підпише Росія мирні угоди: думка військового

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору.

За його словами, деталі мирного плану Трампа досі невідомі. На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, щоб захистити позицію Києва, однак наразі триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документа. Вони в цьому не зацікавлені на поточний момент", - сказав командир в ефірі Ранок.LIVE.

Мирний план США та переговори в Женеві

Як писав Главред, 23 листопада представники Сполучених Штатів і України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, впродовж якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України мирні переговори Валерій Клочок Мирний план Трампа
