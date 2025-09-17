Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

Анна Ярославська
17 вересня 2025, 08:07
2077
Партизани спалили релейне обладнання на залізничному вузлі.
Атеш, диверсія в Єкатеринбурзі
Рух Атеш влаштував диверсію в Єкатеринбурзі / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • В Атеш повідомили про диверсію під Єкатеринбургом
  • Агент пошкодив релейне обладнання на залізничному вузлі
  • Тепер військові склади простоюють

Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

"Атеш паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом - під загрозою вся військова логістика Росії. Через цей вузол йшло постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі та сході", - ідеться в повідомленні.

відео дня
t.me/atesh_ua
t.me/atesh_ua

Партизани також оприлюднили фото відео, на якому видно як горить релейне обладнання на залізничному вузлі.

Партизани влаштували диверсію
Партизани влаштували диверсію / t.me/atesh_ua

"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", - зазначили в Атеш.

Як писав Главред, у вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

У серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Раніше партизанський рух Атеш повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, попри великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Єкатеринбург війна Росії та України партизани
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

09:00Інтерв'ю
Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

08:53Війна
Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Останні новини

09:00

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

08:53

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрикиФото

08:50

"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

08:31

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
08:07

Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

07:24

Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

07:10

Тільки найуважніші знайдуть кота за 9 секунд: найкраща вправа для перевірки уважності

06:49

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

Реклама
06:10

Битва за Європу та бюджет УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бігуном за 63 секунди

05:23

Як зварити горох за 10 хвилин: секрет швидкого приготування

04:56

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

04:35

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:09

Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

03:29

Без цвілі та зайвих витрат: як швидко висушити білизну восени

03:05

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

01:54

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

01:30

Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

01:00

Таємниці радянської моди: як жінки створювали унікальні образи всупереч дефіциту

Реклама
16 вересня, вівторок
23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

Реклама
19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти