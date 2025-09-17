Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

Коротко:
- В Атеш повідомили про диверсію під Єкатеринбургом
- Агент пошкодив релейне обладнання на залізничному вузлі
- Тепер військові склади простоюють
Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
"Атеш паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом - під загрозою вся військова логістика Росії. Через цей вузол йшло постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі та сході", - ідеться в повідомленні.
Партизани також оприлюднили фото відео, на якому видно як горить релейне обладнання на залізничному вузлі.
"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", - зазначили в Атеш.
Як писав Главред, у вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
У серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Раніше партизанський рух Атеш повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, попри великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
