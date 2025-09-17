Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

Партизани спалили релейне обладнання на залізничному вузлі.

Рух Атеш влаштував диверсію в Єкатеринбурзі / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

В Атеш повідомили про диверсію під Єкатеринбургом

Агент пошкодив релейне обладнання на залізничному вузлі

Тепер військові склади простоюють

Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

"Атеш паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом - під загрозою вся військова логістика Росії. Через цей вузол йшло постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі та сході", - ідеться в повідомленні.

Партизани також оприлюднили фото відео, на якому видно як горить релейне обладнання на залізничному вузлі.

Партизани влаштували диверсію / t.me/atesh_ua

"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", - зазначили в Атеш.

Як писав Главред, у вересні партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

У серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Раніше партизанський рух Атеш повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, попри великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



