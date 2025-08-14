Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

Анна Ярославська
14 серпня 2025, 06:55
433
За даними джерел, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні.
Трамп, Зеленський
Трамп готовий дати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО - Politico / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Трамп готовий дати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО
  • Гарантії можливі після припинення вогню
  • Трамп виключає продовження прямих поставок зброї в Україну

Президент США Дональд Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО. Про це пише видання Politico з посиланням одразу на три джерела, серед яких - європейський дипломат, британський і чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу. Усі співрозмовники видання озвучили одну й ту саму інформацію.

Підкреслюється, що в разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ. Однак Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання лише в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.

відео дня

"Трамп не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію", - пише видання.

За словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.

Видання зазначає, що Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.

"Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.

Білий дім не прокоментував готовність Трампа взяти участь у програмі гарантій безпеки США.

"Хоча європейські та українські офіційні особи вважають, що Трамп взяв їхні поради до уваги і прагне припинення вогню, вони побоюються того, що станеться, коли Трамп і Путін залишаться наодинці", - додають журналісти.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 серпня відбулася віртуальна зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, віце-президента США Джей Ді Венса і президента США Дональда Трампа.

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, розв'язаної Росією, і досягнення справедливого і міцного миру.

Лідери "Коаліції рішучих" також наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода між Україною та Росією не повинна містити обмежень для Збройних сил України, а Москва не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО.

15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Дональд Трамп новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

06:55Політика
Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

02:52Політика
Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

02:10Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Останні новини

08:10

Про що домовлятимуться Трамп і Путін на Алясці

07:27

Було чути до семи вибухів: дрони атакували Волгоград, на НПЗ - пожежіВідео

07:10

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

06:55

Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

06:10

Чого хоче Трамп та як готує зустріч з ПутінимПогляд

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
05:26

Навіщо класти скибки лимону в чайник: блогерка вразила лайфхаком

04:40

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

04:03

Не в 2004 році: коли був перший "Майдан" в Україні та що стало жахом для росіянВідео

03:30

Які форми будинків приносять щастя, а які - проблеми: секрети фен-шуйВідео

Реклама
02:52

Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

02:50

Що ви першим бачите на картинці: тест на характер, що розкриє таємні сторони

02:41

"Бачили Романа з іншою": дружина Сасанчина відреагувала на чутки про розлучення зі співаком

02:10

Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

02:10

Кому судилося дожити до 100 років: учені зробили прорив у розкритті секретуВідео

01:30

У присутності 7 дітей: британський боксер Ф'юрі з дружиною повторили шлюбні клятви

01:04

Захід виставив жорсткі умови: заява "Коаліції рішучих" може здивувати Кремль

13 серпня, середа
23:59

Забудьте про хімчистку авто: простий лайфхак прибирає плями за копійки

23:45

США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

23:30

Максим Галкін вигуляв гіпс у Латвії: що викликає занепокоєння

23:03

Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

Реклама
22:28

Мільйонер-криптовалютник з Офісу Генпрокурора Віталій Бровко: як у родині начальника департаменту нагляду за ДБР сталося економічне диво

22:24

Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

22:09

Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

22:05

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок

21:47

Дочка виснаженого Кіркорова навмисно доводить його: дивне відеоВідео

21:30

Катерина Бужинська розповіла про свою таємничу доньку - де вона живе

21:28

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

21:21

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

21:06

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

Реклама
19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

18:37

Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

18:30

Дивна знахідка біля дерева привела сусіда в подив: який вона приховувала секрет

18:21

РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війниВідео

18:21

Модні відтінки волосся на осінь-2025: унікальна палітра від голлівудських колористів

18:08

США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

17:52

Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

17:27

Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

17:27

Трамп оголосив про позицію щодо територій України: Макрон розкрив деталіВідео

17:24

5 заборон, які не можна порушувати 14 серпня - прикмети

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти