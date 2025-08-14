Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

За даними джерел, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні.

Трамп готовий дати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО - Politico / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

Трамп готовий дати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО

Гарантії можливі після припинення вогню

Трамп виключає продовження прямих поставок зброї в Україну

Президент США Дональд Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО. Про це пише видання Politico з посиланням одразу на три джерела, серед яких - європейський дипломат, британський і чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу. Усі співрозмовники видання озвучили одну й ту саму інформацію.

Підкреслюється, що в разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ. Однак Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання лише в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.

"Трамп не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію", - пише видання.

За словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.

Видання зазначає, що Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.

"Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.

Білий дім не прокоментував готовність Трампа взяти участь у програмі гарантій безпеки США.

"Хоча європейські та українські офіційні особи вважають, що Трамп взяв їхні поради до уваги і прагне припинення вогню, вони побоюються того, що станеться, коли Трамп і Путін залишаться наодинці", - додають журналісти.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 серпня відбулася віртуальна зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, віце-президента США Джей Ді Венса і президента США Дональда Трампа.

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, розв'язаної Росією, і досягнення справедливого і міцного миру.

Лідери "Коаліції рішучих" також наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода між Україною та Росією не повинна містити обмежень для Збройних сил України, а Москва не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО.

15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Інші новини:

