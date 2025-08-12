Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

Обмін територій - дуже складне питання, сказав Володимир Зеленський.

Україна - не приватна власність, здавати країну не можна, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

Не можна здавати країну

Обмін територіями - складне питання

Питання обміну територіями невід'ємне від гарантій безпеки

Ніхто не має права здавати країну. Так званий обмін територій - складне питання, яке неможливо відокремити від гарантій безпеки для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Я не збираюся здавати свою країну"

Як повідомляє РБК-Україна, під час спілкування з журналістами він сказав, що не має права "здавати країну".

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Або когось?" - зазначив Зеленський.

Також він назвав обмін територій - складним питанням, яке невід'ємне від гарантій безпеки для України.

"Обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу", - наголосив Володимир Зеленський.

"Обмін територіями" між Україною та РФ - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Географічне положення цих регіонів дає їм розширений вихід до Дніпра і Чорного моря, що підвищує їхню цінність.

Україна не розглядає сценарії передачі Росії територій в обмін на завершення війни, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Конституція України містить усі відповіді на це питання.

У Путіна "не збираються" повертати Україні території в Херсонській і Запорізькій областях, вважають журналісти The Washington Post. Причина - так званий суходільний коридор окупантів, який через області простягається до захопленого Криму.

Інші новини:

